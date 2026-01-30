Barcelona SC: los ocho jugadores extranjeros confirmados para la temporada 2026

Con nombres como Darío Benedetto y Javier Báez, Barcelona SC apunta alto en una temporada de triple competencia

Barcelona SC ya empieza a tomar forma de cara a la exigente temporada 2026, en la que afrontará la LigaPro, la Copa Ecuador y el repechaje de la Copa Libertadores.

Bajo la dirección técnica de César Farías, quien asumió el mando tras la salida de Ismael Rescalvo, el Ídolo del Astillero apostó fuerte por reforzar su plantilla con jugadores extranjeros de experiencia y distintas características, buscando solidez y variantes en todas sus líneas.

Ocho extranjeros integran el plantel amarillo para 2026

En total, Barcelona SC contará con ocho futbolistas extranjeros para la temporada 2026, combinando nuevas incorporaciones con jugadores que se mantienen en el plantel.

Javier Báez será uno de los líderes en la defensa del Ídolo del Astillero. Barcelona SC

La directiva amarilla se movió con rapidez en el mercado y concretó la llegada de seis refuerzos foráneos, apuntando a potenciar todas sus líneas.

Javier Báez, el refuerzo extranjero para la defensa torera

En la zona defensiva, el único refuerzo extranjero es el paraguayo Javier Báez, zaguero central de 35 años que llega para aportar liderazgo, experiencia y orden en la última línea.

Báez será una pieza clave en la zaga amarilla, especialmente pensando en los torneos de alta exigencia como la Copa Libertadores.

Tres argentinos refuerzan el mediocampo de Barcelona SC

Para la volante, Barcelona SC apostó fuerte con tres futbolistas argentinos. El creativo Tomás Martínez (30 años) será el encargado de generar fútbol y asociarse en ofensiva; mientras que Matías Lugo (24 años) llega como volante defensivo para darle equilibrio y recuperación al mediocampo.

A ellos se suma Milton Céliz (33 años), un volante ofensivo con recorrido y capacidad para pisar el área rival.

Benedetto y Núñez, la nueva dupla extranjera en ataque

En el frente de ataque, el Ídolo sumó jerarquía con la llegada del argentino Darío Benedetto, delantero de 34 años con pasado en grandes clubes del continente, y el uruguayo Sergio Núñez, atacante de 25 años que aportará juventud, potencia y alternativas en ofensiva.

C´´´esar Farías prepara al equipo para disputar la temporada 2026. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Los extranjeros que continúan en Barcelona SC para 2026

Además de los refuerzos, el club decidió mantener a dos extranjeros que ya formaban parte del plantel: el arquero venezolano José Contreras, quien seguirá defendiendo el arco torero, y el volante brasileño Leonai Souza, habitual titular en el mediocampo.

Salidas confirmadas para liberar cupos extranjeros en Barcelona SC

Para abrir espacio a estas incorporaciones, Barcelona SC concretó varias salidas, entre ellas las de Ignacio de Arruabarrena, Gastón Campi, Braian Oyola, Joaquín Valiente e Ignacio de Arruabarrena.

