Kendry Páez ya esta en Buenos Aires para unirse a River Plate.
Kendry Páez ya esta en Buenos Aires para unirse a River Plate.

Kendry Páez en Argentina así fue su recibimiento y esto fue lo primero que hizo

El entrenador Gallardo apuesta por el talento ecuatoriano para que sume minutos y recupere protagonismo en la élite

El ecuatoriano Kendry Páez ya está suelo argentino. Arribó la mañana del viernes 30 de enero y su llegada no pasó desapercibida: en el aeropuerto fue resguardado por Diego Moreno, conocido como La Roca, el jefe de seguridad de River Plate, famoso por su parecido con Dwayne Johnson. En medio del revuelo mediático, la joya tricolor fue escoltada de inmediato hacia una van que lo trasladó a la clínica Rossi para cumplir con la revisión médica de rigor.

Páez llega a River Plate a préstamo por 18 meses, sin cargo y sin opción de compra. Finalizado ese período, deberá regresar al Chelsea, club dueño de sus derechos deportivos tras su transferencia desde Independiente del Valle. Luego de los chequeos médicos, el volante firmará su contrato en el estadio Monumental y quedará oficialmente a disposición del equipo millonario.

Así fue su llegada

Marcelo Gallardo no ocultó su entusiasmo por sumar al ecuatoriano:

“Es un joven talento. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos el contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”, explicó el DT.

A su corta edad, Kendry ya presume récords de precocidad y experiencia internacional. Tuvo un paso por el Racing de Francia sin los minutos esperados, pero su cartel de promesa intacta lo mantiene en el radar. Ahora, River Plate le abre la puerta para relanzar su carrera y recuperar protagonismo. En Núñez lo esperan como talento y apuesta; el balón dirá si también se convierte en figura.

