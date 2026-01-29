Revive las 5 ediciones más emblemáticas de la Noche Amarilla del Barcelona SC

En la última década, la Noche Amarilla ha demostrado que para Barcelona SC no existen imposibles. Cada estrella que pisa el césped del Monumental se lleva consigo un pedazo del cariño de un pueblo que vive por y para estos colores. Es una tradición que, año tras año, reafirma por qué el Ídolo es el equipo con más arrastre y jerarquía en el Ecuador.

2016: Ronaldinho y su magia

El 30 de enero de 2016 marcó un antes y un después en la historia del club. La llegada de Ronaldinho Gaúcho revolucionó el continente, llenando el Monumental para verlo vestir la camiseta 91. En un partido vibrante, Barcelona SC se impuso por 4-3 ante la Universidad de San Martín de Perú, con un "Dinho" que, a pesar del retiro, regaló lujos y pases imposibles que quedaron grabados en la memoria.

2017: La jerarquía de Forlán

Para el 27 de enero de 2017, la vara estaba alta y el invitado fue el uruguayo Diego Forlán. El 'Cachavacha', Balón de Oro en Sudáfrica 2010, demostró su vigencia absoluta al abrir el marcador con un golazo de tiro libre. El Ídolo del Astillero despachó con un contundente 3-0 al Juan Aurich de Perú, en una velada donde la elegancia del charrúa bajo la lluvia guayaquileña fue el plato fuerte.

2018: El show de Kaká

El 27 de enero de 2018, el turno fue para el último "humano" en ganar un Balón de Oro antes de la era Messi-Ronaldo: Kaká. El brasileño no solo lució la elástica amarilla, sino que dio un recital de fútbol ofensivo anotando un doblete histórico. Aquella noche, Barcelona SC aplastó 6-2 al Sport Boys de Perú, dejando una de las goleadas más abultadas y entretenidas en la historia de estas presentaciones.

2019: La elegancia de Pirlo

La mística europea llegó al Monumental el 26 de enero de 2019 con el 'Maestro' Andrea Pirlo. El campeón del mundo italiano dictó cátedra en el mediocampo con su característica visión de juego y pases milimétricos. En un duelo muy táctico, el conjunto torero logró vencer 2-1 a Alianza Lima de Perú, permitiendo que la afición disfrutara de la clase pura de uno de los mejores volantes de la historia.

2025: El centenario con Puyol

En la edición más reciente y especial, celebrada el 31 de enero de 2025 por el centenario del club, la muralla española Carles Puyol fue el invitado de honor. Tarzán mostró su garra defensiva en un partido de altísima tensión emocional. El Clásico del Astillero terminó con una victoria de 1-0 sobre Emelec, cerrando con broche de oro una noche donde la historia y la gloria se dieron la mano.

