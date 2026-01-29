Benedetto llegó a Barcelona SC: "El llamado de un grande te mueve"

El refuerzo del Ídolo ya está en Guayaquil. Reveló detalles de su vinculación que un inicio no estaban ligadas con Ecuador

El argentino de 35 años a su llegada al aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil

En un movimiento que sacudió el mercado de fichajes de la LigaPro, Barcelona Sporting Club recibió la mañana de este jueves 29 de enero al delantero argentino Darío “Pipa” Benedetto, uno de sus principales refuerzos para la temporada 2026.

El experimentado ariete, de 35 años, emprende un nuevo capítulo en su trayectoria, con la misión de devolverle gol y jerarquía a la ofensiva canaria en un año crucial, tras un criticado 2025 donde cumplió 100 años de vida institucional.

"Estoy contento de llegar a un grande como Barcelona. La propuesta del equipo me llamó mucho la atención siempre. Aunque en un inicio la idea era no salir de Buenos Aires, porque quería estar cerca de mis hijos, cuando se trata de un club como este a uno lo llama la atención, lo mueven y apuesta por ello", fueron las primeras palabras de Benedetto al pisar el arribo internacional del aeropuerto internacional José Joaquín de Guayaquil.

Tras semanas de rumores y especulaciones, el club amarillo cerró finalmente el acuerdo con Benedetto, quien llegó a Ecuador para someterse a los exámenes médicos y estampar su firma con el Ídolo del Astillero. Según declaraciones del propio delantero y de los dirigentes, el contrato tiene una duración inicial de seis meses, con opción de extensión automática si se cumplen objetivos deportivos pactados.

Benedetto, que se definió como “muy feliz por esta oportunidad” y remarcó que Barcelona SC es el club más grande de Ecuador, mostró su entusiasmo por integrarse al proyecto liderado por César Farías, técnico venezolano que lo dirigió en tiempos del Tijuana mexicano. El argentino reconoció que la relación con el entrenador pesó en su decisión y confía en poder aportar con su experiencia tanto en la LigaPro 2026 como en la CONMEBOL Libertadores, competiciones en las que el Ídolo pretende dar pelea.

"Siempre hablé con César (Farías). Soy su amigo, me gusta mucho la manera que tiene de ser. El planteamiento ya debo demostrar en la cancha; todo lo que vengo a hacer", acotó.

La carrera de Benedetto, con pasos destacados por Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche CF y clubes de México como Tijuana, ha estado marcada por un instinto goleador que lo llevó a consagrarse en la Bombonera y competir al más alto nivel en Sudamérica y Europa. Aunque en sus últimas temporadas no ha tenido el mismo protagonismo frente al arco, la directiva canaria confía en que su liderazgo y experiencia internacional serán piezas claves para reforzar el ataque.

