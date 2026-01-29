Noche Amarilla 2026: este es el operativo de tránsito en la avenida Barcelona

Ocho líneas de buses urbanos que circulan por la avenida Barcelona mantendrán sus rutas. Conoce detalles para el 31 de enero

Conoce las novedades sobre el tránsito en esta zona de Guayaquil durante la noche amarilla.

La esperada Noche Amarilla volverá a convertir a Guayaquil en el centro de atención deportiva este sábado 31 de enero, cuando miles de hinchas se concentren en los alrededores del estadio Monumental.

Junto con la expectativa por el espectáculo, también crece la inquietud ciudadana por el impacto que tendrá el evento en la movilidad, especialmente en un sector donde el tráfico suele colapsar en horas pico.

Ante ese escenario, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció un plan especial de control vial en las zonas cercanas al estadio de Barcelona SC. El operativo busca evitar congestionamientos severos y reducir riesgos para peatones y conductores, tomando en cuenta que la avenida Barcelona y sus vías de conexión ya presentan alta carga vehicular en un día normal.

El operativo que se realizará en la Noche Amarilla

Según la planificación, desde aproximadamente las 14:00 se prevé un aumento progresivo tanto de peatones como de vehículos que se dirijan al escenario deportivo. Para atender esta demanda, se desplegarán 70 agentes civiles de tránsito apoyados por 20 unidades motorizadas, entre patrullas y motocicletas, que se ubicarán en puntos estratégicos para dirigir la circulación y atender emergencias.

Uno de los temas que más consultan los usuarios es el transporte público. La ATM informó que las ocho líneas de buses urbanos que circulan por la avenida Barcelona mantendrán sus rutas habituales durante la jornada. Entre ellas constan las líneas 107, 8, 9, 49, 140, 37, 120 y 122, por lo que quienes asistan al evento en bus no deberían enfrentar desvíos oficiales, aunque sí posibles demoras por la alta demanda.

Las autoridades también han definido varios sectores como puntos críticos, donde habrá presencia permanente de agentes y vigilancia a través de las cámaras del centro de control de tránsito. Entre estos lugares están el redondel de la Policía Judicial, en la av. Rodríguez Bonín; la av. Velasco Ibarra, en Bellavista; la av. Modesto Apolo, a la altura de los túneles San Eduardo; así como los puentes Patria, peatonal Barcelona y el de la calle 17.

Desde el enfoque ciudadano, la principal recomendación es salir con suficiente anticipación, evitar el uso innecesario del vehículo particular y priorizar rutas alternas si no se va al estadio. También se recuerda respetar los cruces peatonales y no estacionar en zonas prohibidas, una práctica frecuente en eventos masivos que suele agravar el caos vial.

La ATM indicó que se dará prioridad al paso seguro de peatones y a la circulación de ambulancias, patrulleros y demás vehículos de emergencia. El dispositivo de tránsito se mantendrá activo hasta que finalice el evento y se normalice la circulación en el sector, un proceso que, según experiencias anteriores, puede extenderse varias horas después del pitazo final.

