Darío Benedetto y su salario en Barcelona SC: lo que ganará el delantero en el 2026

El argentino Benedetto será presentado como la gran figura de Barcelona SC en la Noche Amarilla 2026

Barcelona SC apuesta por la experiencia y jerarquía de Darío Benedetto para la temporada 2026. El delantero argentino será presentado como la gran figura de la Noche Amarilla y tendrá un sueldo que bordea los 10 millones de dólares, incluido la utilización de su imagen y se perfila como uno de los nombres fuertes del nuevo proyecto deportivo que encabeza César Farías.

A sus 35 años, Benedetto llega al Ídolo tras el pedido directo del entrenador venezolano, quien ya lo tuvo bajo su mando en Xolos de Tijuana. La relación previa entre ambos facilitó las conversaciones y aceleró un acuerdo que se venía trabajando desde hace varias semanas.

César Farías presentado por la directiva de Barcelona SC. Freddy Rodríguez

Benedetto era dueño de su pase

Ídolos que marcaron la Noche Amarilla: de Matías Oyola a Damián Díaz Leer más

Uno de los factores decisivos fue la situación contractual del futbolista. Desde 2024, el argentino se encontraba como agente libre, con su pase en su poder, lo que permitió a Barcelona negociar sin intermediarios. A esto se sumó la disposición del jugador y su representante para analizar la oferta económica del club, que incluyó salario mensual y derechos de imagen.

El sueldo de Benedetto rondaría los 10.000 dólares mensuales, una cifra que encaja dentro del presupuesto establecido para 2026, superior a los seis millones de dólares. La directiva amarilla ha priorizado el control financiero, dejando atrás épocas en las que los sueldos superaban ampliamente los 40.000 y 50.000 dólares mensuales.

Pretemporada y Noche Amarilla 2026

Mientras tanto Barceona sigue su pretemporada en la cancha alterna y el estadio Monumental al mando de César Farías, a la espera que Benedetto se una al plantel amarillo.

La presentación oficial del atacante se realizará el 31 de enero, durante la tradicional Noche Amarilla, que contará con espectáculos musicales y la presentación del plantel. El cierre de la jornada será con un amistoso ante Guayaquil City, rival que volverá a enfrentar a Barcelona el 4 de febrero en el estadio Christian “Chucho” Benítez, por la Copa “Guayaquil Capital Americana del Deporte”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!