Deyverson y Liga de Quito: quién es su esposa y el motivo clave de su decisión

Deyverson reveló que su llegada a Liga de Quito estuvo motivada por su esposa, Karina Alexandre, quien cambió su vida

Karina Alexandre, la mujer que llevó a Deyverson a Liga de Quito y ordenó su carrera

La llegada de Deyverson a Liga de Quito tiene un motivo que va más allá de lo deportivo. No fue un proyecto, un salario o una llamada de última hora. Fue una decisión personal marcada por un nombre propio: Karina Alexandre, su esposa.

El delantero brasileño no dudó en reconocerlo públicamente. En declaraciones pasadas, aseguró que ella ha sido determinante en su cambio de hábitos y en su estabilidad emocional. “Hoy me alimento bien, dejé de tomar cerveza”, señaló, atribuyendo ese giro a la influencia directa de Karina.

Karina su gran amor

La veterinaria que se robo su coraz´ón

Médica veterinaria e influencer, Karina ya se integró al mundo albo. En Instagram compartió imágenes luciendo la camiseta de Liga de Quito, reflejando su compromiso con esta nueva etapa en la carrera de su esposo.

Deyverson también recordó un episodio de Copa Libertadores, cuando vestía la camiseta del Atlético Mineiro ante River Plate. Según relató, Karina le pidió jugar con serenidad y concentrarse solo en el fútbol. Ese partido terminó con gol incluido y una convicción que el delantero mantiene hasta hoy: ella es su sostén en cada desafío.

Lo cuida en todos los sentidos

La historia entre ambos comenzó de manera inesperada, gracias a las redes sociales. Un “like” bastó para iniciar una relación que avanzó rápidamente hasta el matrimonio. Karina, en diálogo con O Globo, contó detalles del primer encuentro, describiendo a Deyverson con un estilo excéntrico y una anécdota que hoy recuerdan con humor.

Antes de conocerla, el jugador atravesaba un periodo de desorden personal, marcado por la indisciplina y malos hábitos. Hoy, ese escenario cambió. “No es solo la mujer del jugador, es la mujer de Deyverson como ser humano”, afirmó el delantero.

En Liga de Quito, Deyverson inicia un nuevo capítulo, respaldado por su fútbol y por una historia personal que explica muchas de sus decisiones.

