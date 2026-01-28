El motivo por el que Richard Carapaz no inició la temporada 2026

El ecuatoriano tenía previsto competir hoy en el Challenge Ciclista a Mallorca, pero no lo hizo por un asunto personal

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, líder y máximo referente del EF Education, no inició la temporada 2026 como tenía previsto Trofeo Calvià, que forma parteen el Challenge Mallorca 2026, competencia compuesta por cinco carreras independientes de un día.

Minutos antes de la partida, el equipo estadounidense anunció su nómina para la competencia del 28 de enero del 2026, en la que no constaba el campeón olímpico en Tokio 2020 +1.

La razón era más que aceptable, horas antes del inició de la prueba recibió la noticia de que su mamá Anita Montenegro había fallecido en la ciudad de Tulcán (provincia del Carchi).

El pilar fundamental

Richard Carapaz alababa la sazón al cocinar de su mamá, Anita Montenegro. ARCHIVO / EXPRESO

Doña Anita, como era conocida con cariño por todo el mundo, fue el pilar fundamental en la carrera del carchense, quien con su guía, amor y consejos impulso a Carapaz a lograr consagrarse en el ciclismo mundial.

"Me siento muy feliz. "Soy la madre más orgullosa de todo el mundo", mencionó Anita en una de las tantas entrevistas que divulgó la prensa desde la casa ubicada en la localidad carchense de La Playita.

Al momento se conoce que Richard Carapaz está viajando desde España a Ecuador para despedirse de su madre. Una vez en el país iniciarán los servicios funerarios.

