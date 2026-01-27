Alerta en el Astillero: Municipio notifica deudas a Barcelona SC y Emelec en 2026

Las deudas son por los eventos que se han hecho en el estadio Capwell.

Barcelona SC y Emelec arrancan el 2026 no solo con la presión deportiva, sino con más deudas. En un documento oficial emitido por el Municipio de Guayaquil, ambos clubes aparecen con deudas acumuladas por el incumplimiento de la Ordenanza que Norma los Espectáculos Públicos, así como de disposiciones de la Contraloría General del Estado y del Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Los eventos del estadio Monumental tienen impuesto municipal. Cortesía

La cifra más alta recae sobre Barcelona Sporting Club, que mantiene una deuda de $1.638.529,15, mientras que Emelec adeuda $ 890.664,11. En la carta enviada a las directivas amarilla y azul, la Municipalidad solicita que los clubes se acerquen a regularizar estos valores pendientes.

“Barcelona Sporting Club, al 24 de enero de 2026, mantiene una deuda con esta Municipalidad por la suma de $1.638.529.15, según el detalle adjunto, por concepto de valores percibidos por su representada, por el Impuesto a los Espectáculos Públicos y que no han sido entregados, como corresponde, a esta Municipalidad…”, señala el documento.

En el que se aclara que la deuda corresponde a presentaciones deportivas numeradas entre la 446 y la 671, e incluye multas, intereses y procesos coactivos, los cuales serán actualizados al momento del pago.

En 2026 los recibe con más deudas

Documento que recibió Emelec de parte del Municipio de Guayaquil. EXPRESO

Además, el Municipio recuerda que, ante la falta de entrega oportuna de estos recursos, ya se han emitido los títulos de crédito respectivos, mismos que se encuentran en proceso coactivo.

La situación es similar en la vereda azul. “Club Sport Emelec, al 24 de enero del 2026, mantiene deuda con esta Municipalidad por la suma de $890.664.11…”, precisa la comunicación oficial, detallando que los valores corresponden a presentaciones deportivas entre marzo de 2017 y noviembre de 2025, con multas e intereses incluidos.

Mientras el balón sigue rodando, las deudas también juegan su propio partido, uno que no se define en la cancha, pero que condiciona el futuro inmediato de los dos colosos del Astillero.

