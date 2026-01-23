Inter Miami de Messi enfrentará a Independiente del Valle en Puerto Rico

El partido de pretemporada pondrá frente a frente a los rayados ante las Garzas, con Messi como principal atracción

Independiente del Valle, actual campeón de la LigaPro, disputará un partido amistoso internacional ante Inter Miami, el equipo del 'crack' argentino Lionel Messi, el próximo viernes 13 de febrero de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Juan Ramón Loubriel, ubicado en Bayamón, Puerto Rico, a las 19:00 (hora de Ecuador).

El anuncio fue confirmado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y ha sido respaldado por diversas fuentes deportivas y publicaciones en redes sociales de medios ecuatorianos. Este duelo forma parte de la pretemporada del Inter Miami, que incluye una gira por Sudamérica con enfrentamientos previos contra Alianza Lima (Perú), Atlético Nacional (Colombia) y Barcelona SC (Ecuador), programados entre finales de enero y principios de febrero de 2026.

El Estadio Juan Ramón Loubriel, con capacidad aproximada para 12.500 espectadores, acogerá el compromiso como parte de esfuerzos por promover el fútbol de alto nivel en la isla caribeña.

No se han detallado aún aspectos como la venta de entradas o transmisiones televisivas, aunque se espera que genere alta expectativa entre aficionados de ambos equipos y la comunidad futbolística regional.

El fútbol cruza fronteras y nos lleva hasta Puerto Rico 🇵🇷 para vivir una noche especial.

#IDV se enfrenta en un partido de alto nivel ante @InterMiamiCF de Messi 🐐

Una fiesta del fútbol, dos estilos, una misma pasión. 🌍🏆#IDV agradece la invitación a @InterMiamiCF es un… pic.twitter.com/Y9Jfp3yx2Z — Independiente del Valle (@IDV_EC) January 23, 2026

Cronograma de la gira del Inter Miami

Daniel Molina, CEO de Molina Corp., durante la presentación oficial de El Partido de la Historia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil. Cortesía

El Inter Miami CF confirmó su pretemporada 2026 con la gira “Champions Tour”, que incluye varios amistosos en Sudamérica y el Caribe. Estos partidos, sin carácter oficial, forman parte de la preparación del equipo dirigido por Javier Mascherano, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la temporada regular de la MLS, la Concacaf Champions Cup y otras competencias.

La gira comienza el sábado 24 de enero de 2026 con un enfrentamiento ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú, programado para las 17:00. Continúa el sábado 31 de enero contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, también a las 17:00.

El tercer compromiso sudamericano será el sábado 7 de febrero frente a Barcelona SC en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador, a las 19:00. Finalmente, el viernes 13 de febrero, Inter Miami cerrará esta fase de amistosos internacionales ante Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, a las 19:00 en Ecuador.

