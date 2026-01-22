Noche Blanca 2026: fecha y rival de Liga de Quito en su evento de presentación

La U afronta una temporada en la que deberá competir en LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores

Los jugadores de Liga de Quito tendrán su presentación oficial ante la hinchada.

Liga de Quito anunció que la Noche Blanca 2026 se disputará el 7 de febrero en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El rival elegido será Always Ready, campeón del fútbol boliviano, en un amistoso internacional que servirá como termómetro competitivo para el equipo albo.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club. “Tenemos rival confirmado. En la Noche Blanca nos enfrentaremos al campeón de Bolivia, Always Ready”, publicó Liga en X, ratificando además que el partido se jugará en Quito y ante su afición.

Fichajes confirmados de Liga de Quito para la temporada 2026

De cara a la Copa Libertadores 2026, Liga de Quito aseguró varias incorporaciones. El club fichó al volante peruano Jesús Pretell y a los ecuatorianos Luis Segovia (defensa), Yerlin Quiñónez, Alejandro Tobar y Janner Corozo (atacantes), reforzando zonas clave del plantel.

Tiago Nunes cuida la base del plantel albo

La dirigencia también ratificó al técnico brasileño Tiago Nunes, quien mantendrá una base sólida de jugadores extranjeros: el haitiano Ricardo Adé, el uruguayo Gian Franco Allala, los mediocampistas Gabriel Villamil (Bolivia) y Fernando Cornejo (Chile), además del delantero colombiano Jeison Medina.

Finalmente, los directivos del Rey de Copas continúan las gestiones para sumar al menos tres refuerzos más antes del inicio de la fase de grupos de la Libertadores, sin descuidar la LigaPro y la Copa Ecuador, con el objetivo de pelear todos los frentes en 2026.

🎙️ Rueda de prensa #PretemporadaAlba | 🗣️ FISIÓLOGO. Julio Monteiro: “Desde el día uno soy el responsable del control de la salud física del equipo, desde el GPS monitoreamos a los jugadores en vivo todos los entrenamientos y todos los partidos, ver si durmieron bien o tienen… pic.twitter.com/LCma2qrGKi — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 22, 2026

El Rey de Copas revelará oportunamente detalles de hora, cronograma y venta de entradas para su evento de presentación.

