Cristhian Noboa se postula para rescatar a Emelec desde la dirigencia

Cristhian Noboa dejó de mirar la tormenta desde la orilla. El exjugador, el referente, el hijo pródigo de Emelec, decidió meterse de lleno en la crisis más dura del club de sus amores. Ya no como espectador indignado, sino como protagonista. El “Zar” va por la dirigencia, por la presidencia, por la responsabilidad de reconstruir a un gigante hoy intervenido y golpeado.

Noboa eligió la palabra escrita para dar el primer paso. Una carta directa a los socios azules, sin rodeos ni promesas grandilocuentes. Con el tono de quien conoce el dolor desde adentro. “Al igual que ustedes, siento una profunda frustración y preocupación por el momento que atraviesa nuestra institución”, escribió, poniendo voz a un sentimiento colectivo que recorre el Capwell y las calles eléctricas.

Pero no se quedó en la queja. Marcó el punto de quiebre. “Este es un punto de inflexión y, sobre todo, un momento para asumir responsabilidades”. Y ahí apareció el mensaje central: Noboa no va solo. Detrás hay un grupo de empresarios emelecistas, con compromiso y capacidad de gestión, dispuestos a impulsar “un proyecto serio y sostenible para el club”.

El exvolante fue claro: Emelec es grande, siempre lo será, pero para salir del pozo se necesita unión. “Será indispensable el apoyo de todos los hinchas y socios, para construir un proyecto administrativo y deportivo sólido, con un manejo financiero responsable”, remarcó, apuntando al corazón del problema que hoy asfixia al Bombillo.

Con la autoridad que le da haber nacido futbolísticamente en Emelec, Noboa cerró con una promesa que no busca aplausos inmediatos, sino confianza. “Estamos trabajando con seriedad y convicción para que el Club Sport Emelec vuelva a ser la institución que nos llenaba de orgullo e ilusión”. Sin fechas, sin nombres propios, pero con una certeza: cuando llegue el momento, habrá decisiones importantes.

Emelec merece estabilidad, respeto y futuro. Y Cristian Noboa ya decidió pelear por eso, desde el lugar más complejo: la dirigencia.

