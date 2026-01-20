Crisis de Emelec genera reacción inesperada de Felipe Caicedo: esto fue lo que dijo

El exdelantero de Barcelona SC dejó de lado la rivalidad y opinó sobre el caos institucional del Bombillo

Felipe Caicedo enfrenta a Emelec en un Clásico del Astillero disputado en 2025.

La crisis institucional que atraviesa Emelec no solo impacta al mundo azul, sino que también genera reacciones en la vereda rival. Felipe Caicedo, delantero ecuatoriano e hincha confeso de Barcelona SC, expresó su preocupación por la ausencia de una directiva legalmente reconocida en el club eléctrico.

La noche del lunes 19 de enero, el Viceministerio del Deporte resolvió que existieron inconsistencias en el registro del directorio encabezado por Jorge Guzmán. Por este motivo, la gestión iniciada en abril de 2025 quedó sin efecto legal, dejando a Emelec sin presidente y en un escenario de incertidumbre administrativa.

Felipe Caicedo, delantero ecuatoriano. CARLOS KLINGER

El mensaje de Felipao que trasciende la rivalidad

Ante el complejo panorama, Felipao —quien defendió la camiseta de Barcelona SC en la temporada 2025— se pronunció en su cuenta oficial de X. “Soy barcelonista y siempre voy a querer que Emelec pierda, pero es terrible ver cómo se hunde sin control institucional”, señaló.

El exdelantero de la selección ecuatoriana, cuya carrera se desarrolló principalmente en Europa, pidió una pronta solución. “Espero, por el bien del fútbol ecuatoriano, que se solucionen sus problemas y podamos seguir disfrutando de la sana rivalidad deportiva”, añadió el atacante.

Emelec será administrado por un interventor

Tras la anulación del directorio, el Bombillo deberá ser conducido por un interventor. Esta figura será designada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aunque su nombramiento deberá contar con la aprobación del Viceministerio del Deporte para ejercer sus funciones de manera oficial.

Además del conflicto institucional, Emelec enfrenta un duro castigo deportivo. El club iniciará la LigaPro con tres puntos menos, sanción impuesta por la Ecuafútbol debido a obligaciones económicas impagas con acreedores, situación que complica su planificación para la temporada 2026.

