Emelec: Viceministerio del Deporte declara nula directiva y llamará a elecciones

Jorge Guzmán deberá salir del club tras resolución de la cartera de estado. Se asignará interventor para un nuevo proceso

Jorge Guzmán en una de sus últimas entrevistas con EXPRESO, desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell.

Jorge Guzmán no va más como presidente de Emelec. En un oficio firmado con fecha de este lunes 19 de enero, el Ministerio de Educación y Deporte, a través del Viceministerio del ramo, emitió la resolución de "declarar la nulidad absoluta" del registro del directorio que comandaba Guzmán.

El trámite que venía siendo demorado desde hace ya un par de semanas, finalmente quedó resuelto y decidió que el proceso eleccionario de abril de 2025, cuando Jorge Guzmán fue "elegido", no tiene validez, pues hubo una "desviación de poder" y falta de requisitos esenciales en el registro.

Jorge Guzmán y todo su directorio no continuarán en @CSEmelec

El Viceministerio del Deporte declaró la nulidad absoluta del registro de la actual dirigencia.

Se nombrará un interventor y luego habrá elecciones

Debido a estas anomalías, la autoridad estatal del deporte decidió "borrar" ese registro mal hecho y retroceder el tiempo legalmente para que el proceso se haga bien desde el principio, respetando las reglas de la Ley del Deporte.

"El Viceministerio del Deporte declara la nulidad absoluta del registro de la actual dirigencia", precisa el escrito. Dicho esto el paso a seguir será que la Federación Ecuatoriana de Fútbol nombre un interventor para que este luego llame a elecciones.

Emelec se defiende y acudirá a la Conmebol

Cerca de las 21:00, luego de hacerse pública la resolución del Viceministerio del Deporte, la cuenta del club en la red social X (antes Twitter), publicó un video en el que habla Jorge Guzmán sobre la postura del club, respecto a la nulidad del registro del directorio.

Comunicado oficial.



Acción de protección

Denuncia ante la FIFA

"Emelec está tranquilo esperando la audiencia de acción de protección... Estamos a la espera de que la jueza resuelva en derecho lo que corresponde, y que con toda seguridad dará la razón al Club Sport Emelec", responde Guzmán.

Quien figurara en los últimos meses como titular del club, añade además: "Denunciamos ante la FEF la "grave injerencia que ha tenido el Viceministerio de Deportes, pretendiendo anular un proceso eleccionario legal, y lo que es peor, convocar a nuevas elecciones, previo al nombramiento de un interventor. Nada de eso tiene asidero", recalcó.

Finalmente el dirigente deportivo eléctrico puntualizó que el club acudió también a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) denunciando la grave injerencia que se esta cometiendo. El proceso ya se ha iniciado. Emelec no se está quedando cruzado de brazos. Estamos en la defensa de nuestros derechos constitucionales que están siendo vulnerados por el señor viceministro de deportes", remató.

