Roberto Ibáñez
Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte.Cortesía

Viceministro de Deportes: "No tenemos ningún tipo de agendas en contra de Emelec"

El viceministro de Deportes aseguró que solo cumple el debido proceso y espera que se levanten las medidas cautelares

Roberto Ibáñez, viceministro de Deportes, desmintió que exista una agenda orquestada contra Emelec y expresó su deseo para que este martes 20 de enero, desde las 14:30, se pueda realizar la audiencia telemática que le impide a la cartera de Estado investigar la legitimidad de la inscripción del directorio de Jorge Guzmán Mancilla.

“Lo que más quiero es que las medidas cautelares puedan ‘tirarse abajo’. Eso debe hacerlo el juez. Luego de eso, seguir el proceso administrativo que nos corresponde hacer. No estamos con ningún tipo de agendas contra ningún club. No podemos recibir trámites, esconderlos en un escritorio y no tratarlos. No es legal ni ético”, afirmó Ibáñez.

Jorge Guzmán, presidente de Emelec
Jorge Guzmán desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell.FRANCISCO FLORES

Origen de la denuncia

El proceso se inició tras una denuncia presentada por Carlos Javier Puga, socio y exdirigente del club, quien en diciembre de 2025 denunció una presunta adulteración de firmas en los documentos de registro de la directiva de Guzmán.

La audiencia ha sido postergada en tres ocasiones debido a cuatro medidas cautelares que han impedido el ‘careo’ entre las autoridades del Bombillo y el viceministerio. 

La incertidumbre administrativa del Bombillo empeora también en la parte deportiva. El club empezará la LigaPro 2026 con -3 puntos debido a una sanción interpuesta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Además, Emelec tiene diez prohibiciones de registros en FIFA que está obligado a cancelar para inscribir a sus refuerzos.  

