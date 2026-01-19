Noche Amarilla 2026: Barcelona SC enfrentará a Guayaquil City con Damián Kitu Díaz

El Ídolo alista su Noche Amarilla 2026 en el estadio Monumental y el principal atractivo sería la presencia del Kitu

La Noche Amarilla 2026 se realizará el 31 de enero de 2026.

Barcelona SC habría definido a su rival para la Noche Amarilla 2026, uno de los eventos más importantes del calendario deportivo del Ídolo del Astillero, donde presenta a sus refuerzos y a la plantilla con la que afrontará la nueva temporada.

La noticia ha generado gran expectativa entre los hinchas toreros, especialmente por el atractivo nombre que estaría del otro lado del campo: Damián ‘Kitu’ Díaz.

Guayaquil City sería el rival invitado para el evento amarillo

De acuerdo con información revelada por la periodista Karolina Dávila a través de su cuenta oficial en X, el rival de Barcelona SC para la Noche Amarilla 2026 sería Guayaquil City.

Según detalló, ya existieron conversaciones entre las directivas de ambos clubes, lo que deja prácticamente confirmado el compromiso amistoso.

“Existió conversación entre directivos, y Guayaquil City será el equipo invitado para la Noche Amarilla, este 31 de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha”, aseguró la comunicadora.

La presentación del plantel para la temporada 2026

El evento se llevará a cabo este sábado 31 de enero de 2025 en el estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en el noroeste de Guayaquil.

Como es tradición, se espera un marco espectacular con estadio lleno, show artístico y la presentación oficial del plantel que defenderá los colores amarillo y negro durante la temporada 2026, en la que afrontará la LigaPro 2026, Copa Ecuador 2026 y repechaje de Copa Libertadores 2026.

Kitu Díaz, el gran atractivo de la Noche Amarilla 2026

Uno de los grandes atractivos de este duelo será el reencuentro con Kitu Díaz, actual jugador de Guayaquil City y uno de los máximos ídolos contemporáneos de Barcelona SC.

El volante argentino-ecuatoriano militó en el club canario en dos etapas: entre 2011 y 2013, y posteriormente desde 2016 hasta 2024, periodo en el que se consolidó como referente, capitán y figura histórica, logrando varios títulos nacionales.

Ver al Kitu Díaz enfrentando a Barcelona SC en la Noche Amarilla 2026 promete ser un momento cargado de emociones, tanto para el jugador como para la afición torera, que lo considera una leyenda viva del club.

Barcelona SC realizará tres Noches Amarillas en 2026

La Noche Amarilla en el Monumental será la primera de tres presentaciones que Barcelona SC ha confirmado para este año. Posteriormente, el club realizará eventos similares en Quito y Santo Domingo.

