Guía de la fecha 7 de Champions League: ¿Qué clubes clasifican a octavos y dónde ver?

Arsenal y Bayern lideran la tabla antes de una jornada clave que puede definir a los clasificados directos a octavos de final

Arsenal es el líder de la Champions League 2025-26.

La Champions League 2025-26 entra en una etapa decisiva con la disputa de la fecha 7 de la fase de liga, jornada clave en la que varios equipos pueden asegurar su clasificación directa a los octavos de final y otros están obligados a ganar para seguir con vida en el torneo.

Arsenal lidera la Champions League 2025-26 pese a la posible baja de Piero Hincapié

En lo más alto de la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 aparecen Arsenal y Bayern Múnich, que han marcado el ritmo del certamen antes de esta penúltima jornada.

Arsenal, club del ecuatoriano Piero Hincapié, lidera con puntaje perfecto: 18 puntos. Sin embargo, los Gunners no podrían contar con el defensor tricolor por lesión.

Piero Hincapié (c) es duda en el Arsenal dirigido por Mikel Arteta (d). ARCHIVO / EXPRESO

En esta fecha 7, el equipo inglés tendrá una dura visita ante Inter de Milán, que marcha sexto con 12 unidades y necesita ganar para mantenerse en zona de clasificación directa a octavos de final.

Bayern Múnich busca asegurar los octavos ante Union Saint-Gilloise

Por su parte, Bayern Múnich, segundo con 15 puntos, jugará como local ante un urgido Union Saint-Gilloise, ubicado en la posición 27 con seis puntos.

El conjunto belga está obligado a sumar de a tres para llegar a la fecha 8 con opciones de meterse al repechaje rumbo a los octavos.

PSG y Willian Pacho afrontan un duelo directo ante Sporting de Lisboa

Otro de los protagonistas es París Saint-Germain (PSG), donde milita el ecuatoriano Willian Pacho.

El equipo parisino es tercero con 13 puntos y visitará a Sporting de Lisboa, que ocupa el puesto 14 con 10 unidades, en un duelo directo por mantenerse en el grupo de clasificación.

Willian Pacho es considerado el mejor defensor de la actualidad. Archivo

Chelsea y Pafos, obligados a ganar para seguir en carrera

En tanto, Chelsea, también con presencia del ecuatoriano Moisés Caicedo, se ubica en el puesto 13 con 10 puntos y está obligado a ganar cuando reciba a Pafos, conjunto que es 26° con seis puntos y que también necesita una victoria para soñar con el repechaje o incluso con la clasificación directa.

Real Madrid recibe a Mónaco en una jornada clave en el Bernabéu

Entre los grandes de España, Real Madrid es séptimo con 12 puntos y será local ante Mónaco, que marcha 19° con nueve unidades.

Real Madrid busca la clasificación directa a octavos de Champions League. EFE

Barcelona necesita sumar para meterse entre los ocho mejores

Mientras tanto, FC Barcelona, ubicado en el puesto 15 con 10 puntos, está obligado a sumar para meterse en el pelotón de los ocho mejores.

En este nuevo formato de la Champions League, los ocho primeros de la tabla avanzan directamente a octavos de final, mientras que los equipos que finalicen entre los puestos 9 y 24 deberán disputar el repechaje.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions League 2025-26

En Ecuador, los partidos de la Champions League 2025-26 son transmitidos EN VIVO por el canal de televisión paga ESPN y la plataforma digital Disney+.

Programación de la fecha 7 de Champions League 2025-26

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

