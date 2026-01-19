¿Piero Hincapié jugará con Arsenal ante Inter por la Champions League?

Arsenal busca mantener su campaña perfecta en Champions, en la visita al Inter. El tricolor Piero Hincapié es duda

La Champions League 2026 retoma su actividad desde este martes 20 de enero en busca de definir a los equipos que clasificarán de forma directa a los octavos de final, y a los que van a la etapa de repechaje.

A falta de dos fechas para que termine la fase de liga, el Arsenal del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié marcha como líder con campaña perfecta: 6 triunfos, en los que marcó 17 goles y solo recibió uno.

El combinado londinense buscará aumentar su buena racha cuando visite al Inter de Milan, en el Giusseppe Meazza, en el duelo más llamativo de la jornada de mañana por la séptima fecha del torneo.

El futuro del subcampeón del torneo está en el aire por culpa de las dos derrotas seguidas, ante el Atlético Madrid y el Liverpool, que han complicado el futuro del conjunto italiano.

Nunca ha sufrido tres derrotas seguidas en esta competición el Inter, pero enfrentará al líder de la Premier League que apunta a una séptima victoria seguida, un hito histórico para el club, y que le asegurará su boleto a los octavos de final.

¿Jugará Piero Hincapié ante el Inter?

Hincapié ha sido baja desde el 8 de enero cuando se lesionó ante el Liverpool. cortesía

En Arsenal, la presencia del defensa ecuatoriano Piero Hincapié para el duelo de Champions ante Inter sigue siendo duda tras la lesión muscular que sufrió el 8 de enero en el partido ante Liverpool por la Premier League.

El tricolor se ha perdido los juegos ante Chelsea (Carabao Cup) y Nottingham Forrest (Premier League) y todo apunta a que tampoco estará en el compromiso por Champions League en Italia, según información de The Mirror.

Hincapié volvería a la cancha el domingo 25 de enero cuando el Arsenal reciba al Manchester United, en el Emirates Stadium de Londres, por la jornada 23 del torneo inglés.

