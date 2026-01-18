Ascenso: la polémica se instaló tras resolución de la FEF

FEF dictaminó que Técnico U. se quede en la Serie A. 9 de Octubre apeló la decisión, pide ascender y se alista para ir al TAS

Tras el descenso administrativo de El Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó que Técnico Universitario se mantenga en la Serie A para este año.

La disputa por ser el reemplazante de El Nacional en la Serie A de la LigaPro se trasladó de la cancha al terreno judicial y reglamentario, tras el fallo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Ecuafútbol dictaminó que Técnico Universitario no descienda a pesar de haber perdido la categoría en el campo de juego, lo que provocó la reacción de 9 de Octubre, club que espera obtener ese cupo.

Tras el descenso administrativo de los puros criollos, por incumplir en tres ocasiones con el pago a los acreedores, se “procedió de acuerdo con el reglamento”, explicó Nicolás Solines, secretario de la FEF.

El funcionario recordó las situaciones de Deportivo Quito en 2016 y Clan Juvenil en 2019, quienes perdieron la categoría por el mismo motivo.

“En ninguno de esos casos se otorgó un cupo adicional para que subiera un tercer equipo; simplemente descendieron dos y ascendieron dos, tal como establece la norma”, dijo.

Por lo que el beneficiado fue Técnico Universitario, equipo que, pese a perder la categoría en el campo de juego, permanecerá en la Serie A por las infracciones cometidas por el conjunto criollo.

DEFIENDEN SU POSTURA

Esta resolución no es compartida por la dirigencia del 9 de Octubre, que pide se aplique el reglamento de la Ecuafútbol, que señala que “si una de las series o categorías quedare con un número menor de clubes de los establecidos en el reglamento, se determinará el ascenso de la categoría inmediata inferior, del número de clubes necesarios para completar los cupos determinados en el estatuto”.

Para Andrés Cadme, presidente del club octubrino, no se ha cumplido con lo que dice el reglamento y realizaron la respectiva apelación.

Durante el torneo del año pasado de la Serie B, 9 de Octubre finalizó en la cuarta casilla, por detrás de Guayaquil City y Leones FC, que lograron el ascenso.

El tercero fue Independiente Juniors, que tiene impedimento de subir por ser filial de Independiente del Valle, por lo que reclama el cupo en base a la normativa.

El conjunto octubrino no se quedará con los brazos cruzados y, si la respuesta de la apelación que reciba de la FEF no les favorece, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ARCHIVO / EXPRESO

“¿Por qué un club que perdió la categoría en la cancha debería conservarla?”, pregunta Cadme ante el fallo de la Ecuafútbol.

La respuesta del Rodillo Rojo llegó de la mano de su presidente, Alberto Jara, quien resaltó que “no hemos tenido ningún problema administrativamente en FEF o en LigaPro para decir que los dirigentes fallaron, no cumplieron con tal pago y perdieron los puntos”.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

El conjunto octubrino, que ahora tiene sede en la ciudad azuaya de La Troncal, no se quedará con los brazos cruzados y, si la respuesta de la apelación que reciba de la FEF no les favorece, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Así lo afirmó el club en un comunicado en el que aclaraba que “somos respetuosos de las decisiones de la FEF. Sin embargo, nuestro departamento legal presentó una apelación contra esta resolución, la cual está en trámite y fue notificada oportunamente”.

El documento enfatiza que se reserva el derecho de acudir al TAS, aunque confían “en la legitimidad y la transparencia del fútbol ecuatoriano”.

