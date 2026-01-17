Rally Dakar 2026: Ubicación final de Sebastián Guayasamín y otras categorías

El ecuatoriano completó exitosamente la prueba y mejoró la ubicación respecto a la prueba 2025. Al Attiyah y Benavides, reyes

El piloto ecuatoriano tuvo su mejor ubicación en el puesto 9 en la etapa 10.

Lo volvió a hacer. El único piloto ecuatoriano con el membrete de 'Dakar Legend' (título que se le da a los que hicieron 10 ediciones de la competencia) culminó este sábado 17 de enero el Rally más desafiante del mundo, tras completar las 13 etapas de manera satisfactoria.

Sebastián Guayasamín, quiteño de 45 años, con 12 competencias ya a cuestas, terminó la prueba en el puesto 11 de la clasificación general de la categoría SSV, corriendo con el equipo portugués Old Friends Rally Team y teniendo como copiloto al español Pol Ros.

Guayasamín, en la última etapa terminó en el mismo puesto 11, misma ubicación de la general, mejorando su actuación del 2025 en la que terminó en el puesto 15.

Brock Heger, el campeón SSV 2026

Brock Heger tras finalizar en el primer lugar en los SSV. Cortesía

El protagonista de la categoría de Guayasamín fue Brock Heger, quien se proclamó vencedor de la clasificación general en la categoría SSV (vehículos ligeros) tras cruzar el arco de llegada como líder absoluto, culminando una actuación sólida y constante que le permitió revalidar el título logrado en 2025.

El estadounidense encabezó el desfile final de los equipos SSV y certificó además el tercer triunfo consecutivo de Polaris en la prueba, confirmando el dominio de la marca en los últimos años.

Estados Unidos firmó un doblete en la general, ya que Heger se impuso a su compatriota Kyle Chaney, segundo clasificado y mejor debutante de la edición. Chaney completó una carrera de menos a más y se consolidó como una de las grandes promesas de la especialidad.

El podio lo cerró el francés Xavier de Soultrait, que sumó su segundo cajón en esta competición, dos años después de haber conquistado la victoria en SSV, reafirmando su regularidad y experiencia en este tipo de pruebas.

Al Attiyah, 'amo y señor' en autos

Nasser Al Attiyah y Fabian Lurquin celebran tras ganar en la categoría autos. EFE

Ya en la categoría de coches, Nasser Al Attiyah logró un nuevo hito en el Dakar 2026 al conquistar su sexto triunfo personal y otorgarle a Dacia su primera victoria en la histórica prueba, en apenas su segunda participación.

El catarí volvió a demostrar su dominio en el rally raid y amplía su legado tras victorias anteriores con Volkswagen (2011), Toyota (2015, 2022 y 2023) y Mini (2019), lo que lo convierte en uno de los pocos pilotos que han ganado el Touareg con cuatro marcas distintas, junto a leyendas como Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel.

Benavides, triunfo sudamericano en motos

Luciano Benavides (c), hizo historia en el Rally Dakar al conquistar por primera vez la victoria absoluta en motos. EFE

La firma sudamericana llegó con el argentino Luciano Benavides (KTM), quien cerró un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El argentino aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el esprint final y asegurarse el título en un desenlace absolutamente inolvidable.

Todo apuntaba a un desenlace con acento estadounidense hasta los últimos compases de la etapa. Brabec, además de contar con 3:20 de ventaja sobre Benavides al inicio de la jornada decisiva, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros. El escenario era ideal para el piloto de Honda, que tenía a su alcance el que habría sido su tercer Dakar, hasta que, a falta de siete kilómetros, se produjo el giro inesperado que lo cambió todo.

