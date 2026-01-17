Kendry Páez, rechazado por Ipswich: ¿Cuál fue la razón y qué hará Chelsea ahora?

El joven jugador ecuatoriano no tiene estabilidad en el balompié europeo y luego de pasar por Estrasburgo ya no se sabe

Kendry Páez en uno de los partidos con la camiseta de Estrasburgo.

El panorama para la joven promesa ecuatoriana, Kendry Páez, ha dado un giro inesperado en las últimas horas. El Ipswich Town, club que actualmente compite en la Championship de Inglaterra (Segunda División), ha decidido retirar formalmente su interés en obtener el préstamo del volante de 18 años, cerrando una puerta que el Chelsea consideraba clave para su desarrollo.

Lea también: Crisis en Emelec: Cronología de los problemas y deudas con el presidente Jorge Guzmán

Según informó el diario británico East Anglian Daily Times, la directiva de los Blues, Ipswich optó por no seguir adelante con las negociaciones. El reporte indica que el club ha redefinido sus prioridades en este mercado de pases, enfocándose en perfiles que se ajusten de manera inmediata a su lucha por el ascenso, dejando a Páez fuera de su planificación deportiva.

El dilema del Chelsea: Rendimiento y disciplina

La situación genera preocupación en Stamford Bridge. El Chelsea, dueño de su pase, buscaba una salida estratégica para el jugador por dos razones fundamentales:

Falta de rodaje en Francia: Actualmente, Páez no ha logrado consolidarse en el Racing de Estrasburgo (club satélite del Chelsea en la Ligue 1), donde su participación ha sido mínima y no cuenta con el espacio necesario para sumar minutos competitivos.

Kendry Páez compartió con Chelsea durante el Mundial de Clubes 2025 cortesia

Noche Amarilla 2026: Barcelona SC reveló nuevos precios y puntos de venta de entradas Leer más

Control extracancha: La directiva londinense tiene bajo la lupa ciertos episodios de la vida personal del jugador. El objetivo de trasladarlo a la segunda división inglesa era mantenerlo bajo una supervisión más cercana y en un entorno de alta exigencia física y disciplinaria.

Contexto: Kendry Páez, un talento bajo presión

Cabe recordar que Kendry Páez fue adquirido por el Chelsea en una operación millonaria cuando aún era menor de edad, siendo considerado la "joya" del fútbol sudamericano tras su irrupción en Independiente del Valle (IDV). Sin embargo, la transición al fútbol europeo ha sido más compleja de lo esperado.

Por ahora, al no concretarse el movimiento a Inglaterra, el volante tricolor mantiene la espera para definir su futuro inmediato. Ninguna fuente oficial se ha referido al respecto, ni el lugar que ocupará Kendry en los entrenamientos de Estrasburgo o Chelsea.

🚨 EXCL Ipswich has rejected Chelsea young starlet Kendry Páez to sign him on loan for the remainder of the season. 🇪🇨🔵⚪️ #ITFC #CFC has reportedly hired an advisor to be with Paez regarding the teen behavior.



Paez has only featured in a few games in France, with only 1 goal… pic.twitter.com/HA6esOmbiV — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 17, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!