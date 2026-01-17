Durant tumba a los Wolves, 'Cavs' golpean en 'Phily' y Clippers son a 'playoff'
Jornada intensa en la NBA que empieza a marcar diferencias claras entre los equipos de las diferentes conferencias
Kevin Durant anotó 39 puntos para guiar a los Houston Rockets a la victoria sobre los Minnesota Timberwolves; los Cleveland Cavaliers sumaron su segundo triunfo en 48 horas en Philadelphia y los Clippers se metieron en puestos de ‘playoff’ tras vencer a Toronto. Todo esto en la última jornada.
En el primer partido, Durant y Julius Randle se batieron en un duelo con 39 puntos cada uno, pero los Rockets salieron vencedores 110-105 del apasionante partido de la zona alta del Oeste.
Los Timberwolves (27-15) controlaron el primer tiempo de inicio a fin, pero tras el descanso fueron perdiendo el dominio que habían ejercido. Los Rockets (24-15) tomaron el mando al arranque del último cuarto y ya no miraron atrás.
El turco Alperen Sengun contribuyó con 25 puntos y 14 rebotes a la victoria de Houston, mientras que Amen Thompson y Reed Sheppard anotaron 14 puntos cada uno.
‘Playoff’ Clippers
James Harden no logró evitar la prórroga al fallar el último tiro del tiempo reglamentario, pero lideró a los Clippers (18-23) en el tiempo extra, anotando 8 de los 12 puntos de su equipo.
Con su triunfo en Toronto por 117-121, los Clippers superaron a los Memphis Grizzlies en la décima posición del Oeste, entrando a posiciones de ‘playoff’ por primera vez desde noviembre.
Tras un pésimo inicio de temporada, los Clippers han ganado 11 de sus últimos 14 partidos, el mejor equipo de la NBA en las últimas cuatro semanas.
Por su parte, los Cavaliers (24-19) se apuntaron dos triunfos en 48 horas en Philadelphia. El miércoles superaron a los 76ers (22-18) por 107-133. La noche del viernes, más ajustado, repitieron triunfo por 115-117.
Evan Mobley, con un mate a menos de cinco segundos del final, dio este viernes el triunfo a unos Cavaliers que tuvieron en Jaylon Tyson a su máximo referente con 39 puntos. Un récord para el texano.
Donovan Mitchell, con la puntería algo atrofiada (4 de 13 en tiros de campo), acarició un triple-doble con 13 puntos.
