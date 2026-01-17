Djokovic previo al Abierto de Australia: "Si estoy sano puedo ganarle a todos"

El serbio asume que Alcaraz y Sinner están un escalón arriba, pero confía en su experiencia y motivación

El serbio Novak Djokovic, ganador en diez ocasiones del Abierto de Australia, regresa a Melbourne para disputar el torneo por vigésimo primera vez, confiado en sus posibilidades y con menos presión que en años anteriores, aunque con la ambición intacta de seguir ampliando un historial inigualable. El actual número cuatro del mundo asume, no obstante, que atraviesa el tramo final de su carrera y que ya no es el mismo jugador que en su plenitud.

“Es la vigésimo primera vez que estoy aquí. En 2005 me clasifiqué por primera vez para un Grand Slam y jugué en la pista Rod Laver contra Marat Safin, que terminó siendo el campeón. Me encanta jugar en Australia”, recordó el ganador de 24 títulos de Grand Slam.

Menos presión y foco en el presente

Djokovic llega a Melbourne sin haber disputado torneos previos, tras renunciar a competir en Adelaida, con el objetivo de reducir la presión que suele rodearlo.

“Se habla mucho del vigésimo quinto Grand Slam, pero estoy centrado en lo que hago y no en lo que podría hacer. Haber ganado veinticuatro no está nada mal. Siempre hay presión, pero ahora no siento esa sensación de ahora o nunca, de triunfar o fracasar. Estoy feliz y agradecido de tener otra oportunidad, sobre todo aquí”, explicó.

Novak Djokovic, tenista serbio. JOEL CARRETT

Alcaraz y Sinner, los nuevos referentes

El serbio destacó el nivel que ha mostrado en Melbourne en los últimos años, pese a no haber conseguido el título recientemente, y reconoció que tanto el español Carlos Alcaraz como el italiano Jannik Sinner están actualmente un escalón por encima.

“En los últimos años he jugado semifinales. Tuve una gran victoria contra Alcaraz el año pasado. Cuando estoy sano creo que puedo ganar a todos. Aún tengo motivación. Asumo que Sinner y Alcaraz están a otro nivel, pero me gustan los desafíos e intento aprovechar las oportunidades que tengo”, señaló.

Autocrítica y aceptación del presente

Djokovic también admitió que la diferencia con los jóvenes dominadores del circuito pasa por el desgaste físico en las fases decisivas de los Grand Slam.

“Me falta un poco de fuerza en las piernas en los tramos finales. Doy lo mejor de mí. Perdí tres de cuatro semifinales contra Sinner y Alcaraz. Todos sabemos que son los dominadores del tenis ahora y lo buenos que son. Soy el número cuatro del mundo y no estoy preocupado por eso”, afirmó.

El diez veces campeón del Abierto de Australia iniciará su camino en esta edición mañana, cuando se enfrente al español Pedro Martínez en la primera ronda del torneo.

