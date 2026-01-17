Moisés Caicedo ayudó al Chelsea a romper sequía de triunfos en Premier League

El ecuatoriano fue clave con sus recuperaciones e intercepciones en la victoria 2-0 ante Brentford en Stamford Bridge

El volante ecuatoriano se impone en la disputa del balón frente a Mikkel Damsgaard, mediocampista del Brentford.

Las intercepciones (3) y recuperaciones de pelota (5) de Moisés Caicedo fueron clave para un Chelsea que sufrió, pero supo aprovechar los errores del Brentford, rival al que derrotó 2-0.

Niño Moi fue protagonista en el duelo correspondiente a la fecha 22 del torneo inglés. Su labor resultó determinante para un equipo que recuperó la sonrisa tras una sequía de cinco partidos sin ganar, además de hacerlo en el debut del DT Liam Rosenior en Premier League.

Aunque no tuvo la misma influencia que en otros encuentros, Caicedo fue decisivo en el tramo final del primer tiempo evitando el empate momentáneo del Brentford. Al minuto 45+2, el de Santo Domingo defendió el arco y desvió un remate con destino de gol.

Moisés Caicedo, volante del Chelsea. EFE

João Pedro (26’) y Cole Palmer (76’), de penalti, fueron los goleadores. Los Blues completaron su partido número 22 del torneo doméstico con un balance de nueve victorias, siete empates y seis derrotas, además de 36 goles a favor y 24 en contra.

¿Cómo quedó Chelsea en la tabla de posiciones?

La victoria permitió al Chelsea recuperar la sexta posición de la tabla. El conjunto suma 34 puntos y se ubica a dos del Liverpool (4°), que marca la zona de clasificación a la Champions League. No obstante, podría descender un puesto si Newcastle supera hoy (09:00) como visitante al Wolverhampton.

El calendario de enero pondrá al Chelsea frente al Pafos. El encuentro de Champions League se disputará el miércoles 21 de enero, en Londres. Posteriormente, el 25 de enero, visitará el sur de la capital inglesa para medirse al Crystal Palace por la Premier League.

