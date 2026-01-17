Barcelona SC: ¿Quiénes son los refuerzos 'canarios' para la temporada 2026?

Barcelona SC encara el 2026 bajo una estricta política de austeridad. Tras un año centenario para el olvido, la directiva de Antonio Álvarez anunció que reducirá su presupuesto a casi la mitad, de 15 a 6 millones de dólares. Esto se refleja en los primeros seis refuerzos confirmados que priorizan la proyección y el equilibrio financiero del club.

Renovación total en el bloque defensivo

En el arco, José Gabriel Cevallos (27 años) regresa al equipo para aportar seguridad bajo los tres palos. En la zona defensiva, el Ídolo blindó su retaguardia con la llegada de los centrales Carlos Medina (16 años) y Brian Quintero (19 años), quienes representan el recambio generacional necesario tras la crisis del centenario.

El control del carril izquierdo y la medular

Jonathan Perlaza regresa al Ídolo con sed de revancha. @BarcelonaSC

La banda izquierda tendrá nuevos dueños con Jonnathan Mina (30 años) y el retorno de Jonathan Perlaza (28 años). Mina llega tras destacar como el máximo asistidor en la LigaPro 2025, mientras que Perlaza, procedente del Querrétaro mexicano, aportará versatilidad como lateral y volante por ese carril.

Talento joven para el mediocampo

El mediocampo suma el dinamismo de Jordan Medina (25 años), joven talento que llega procedente del San Antonio FC de la Serie B. Entre sus aptitudes está labores de recuperación y salida limpia del balón. Estos fichajes, en su mayoría agentes libres, reflejan la estrategia que busca sanear las finanzas del Ídolo del Ecuador.

Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, el estratega venezolano César Farías tomará las riendas del proyecto. Su misión será amalgamar esta joven nómina para competir en tres frentes simultáneos: la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores.

El reto internacional en la Copa Libertadores

El desafío internacional arrancará el próximo miércoles 18 de febrero en el Estadio Monumental ante Argentinos Juniors. Será una prueba de fuego para los nuevos refuerzos, quienes deberán defender la localía antes de buscar la clasificación a la Fase 3 del torneo Conmebol en Buenos Aires el 25 de febrero.

