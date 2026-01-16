Hinchas de Emelec exigen la renuncia de Jorge Guzmán en el Capwell

Decenas de hinchas protestaron. Cuestionan la gestión dirigencial y el inicio sancionado en la LigaPro

Hinchas de Emelec protestaron en los exteriores del estadio George Capwell para exigir la renuncia de Jorge Guzmán.

La inestabilidad se ha apoderado de Emelec y el descontento de sus hinchas comienza a hacerse visible. El pedido de renuncia de Jorge Guzmán a la presidencia del club escaló hasta los exteriores del estadio George Capwell, que también funciona como sede administrativa de la institución.

Al mediodía del viernes 16 de enero, decenas de personas, entre hinchas, socios e integrantes de la barra Boca del Pozo, se congregaron en los alrededores del escenario deportivo, ubicado en el centro-sur de Guayaquil, para exigir la salida de Guzmán.

Boca del Pozo lidera reclamo por crisis dirigencial en Emelec

Giuseppe Cavanna, hijo del fundador de la Boca del Pozo que lleva el mismo nombre (†), fue uno de los líderes del llamado:

“Al ingeniero Jorge Guzmán le decimos ‘muchas gracias por lo que hizo’, pero es insostenible que continúe en la presidencia del club. Las deudas y todo lo que conlleva su dirigencia están mal. Es la primera vez que Emelec comenzará la LigaPro con menos tres puntos y, si seguimos así, vamos a perder la categoría”, afirmó.

La crisis institucional mantiene a Emelec con sanciones deportivas y sin posibilidad de fichar refuerzos. Francisco Flores

La protesta se produjo horas después de que apareciera un muñeco colgado en el puente de las calles Quito y Portete, a una cuadra del Capwell. El monigote, acompañado de un cartel con la frase “Lárgate, Guzmán”, fue otro reflejo del rechazo a la actual administración azul.

FIFA y FEF agravan el complicado panorama del club eléctrico

El reclamo se da en medio de un contexto crítico. Emelec tiene un directorio impugnado y está a la espera de que el Viceministerio del Deporte determine si el registro de Guzmán fue válido tras las elecciones de febrero de 2025. Además, el club iniciará la LigaPro 2026 con una sanción de tres puntos menos por incumplir a tiempo con pagos a exjugadores, según disposiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

A ello se suma la prohibición de inscribir refuerzos, debido a que la institución acumula diez sanciones impuestas por la FIFA, las cuales aún no han sido levantadas.

El panorama resulta desalentador para un Emelec que lleva tres años sin competir en torneos internacionales y que, en esta temporada, deposita sus esperanzas en mejorar su rendimiento en la LigaPro y la Copa Ecuador, las únicas competencias que disputará.

