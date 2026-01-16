'Kitu' Díaz: Así fue golazo en su primer partido con Guayaquil City 2026 (Video)

El '10' argentino anotó de volea en un amistoso de Guayaquil City como parte de la Pretemporada del equipo

Damián 'Kitu' Díaz 'salpicó' un poco de su magia en un amistoso de Guayaquil City como parte de la pretemporada para la LigaPro y Copa Ecuador 2026. El 'equipo de la ciudad' desarrolló y probó su fútbol el jueves 15 de enero en un partido amistoso dividido en tres tiempos de 30 minutos cada uno, en los cuales las nuevas incorporaciones se estrenaron con la camiseta del 'City ecuatoriano'.

Gilmar Napa y Damián Díaz tuvieron minutos en este amistoso peculiar, pero el que más destacó sin duda fue el experimentado atacante argentino, que cumplió su labor como la estrella del equipo y generó tendencia en redes sociales.

En una jugada desde la banda derecha, un jugador del 'City' lanzó un centro que Díaz, desde el centro del área, remató con la derecha, definió con una volea extraordinaria y ubicó el balón en la esquina del arco contrario para asentar su primer tanto con la camiseta 'Ciudadana'. Pese a que el gol es en un partido amistoso, la ejecución del mismo le trajo recuerdos a los hinchas barcelonistas que disfrutaron del talento del '10' durante muchas temporadas.

¿Cómo le fue a Damián Díaz en su ultima temporada en el fútbol ecuatoriano?

Damián Díaz salió de Barcelona mientras Ariel Holan dirigía a Barcelona. Archivo

La etapa de Damián Díaz en Barcelona Sporting Club llegó a su fin en agosto de 2024, dejando tras de sí un registro que refleja su rol protagónico durante el primer semestre del año. El capitán torero participó en un total de 23 encuentros oficiales repartidos entre la LigaPro, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador, acumulando una producción directa de cuatro goles y cuatro asistencias antes de su desvinculación definitiva del plantel 'Canario'.

En la LigaPro, el volante sumó 15 apariciones y alcanzó los 1,020 minutos en cancha. Su aporte ofensivo en el torneo local consistió en un gol y cuatro asistencias, registrando además tres amonestaciones y ninguna tarjeta roja durante la competición.

Su rendimiento más alto se dio en la Copa Libertadores, donde marcó 3 goles en 5 partidos. Estas cifras le permitieron alcanzar los 11 tantos internacionales, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Barcelona SC en torneos oficiales de la Conmebol, registro que no evitó la eliminación de los 'Amarillos' de la competición.

En las fases de eliminación de la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador, Díaz sumó tres participaciones adicionales (dos en Sudamericana y una en el torneo doméstico). En estas instancias no registró goles ni asistencias antes de concretar su traspaso a Banfield de Argentina.

