Audiencia entre Emelec y Viceministerio del Deporte: ¿Está en riesgo Jorge Guzmán?

Ante la denuncia de irregularidades y supuestas adulteraciones de firmas, la presidencia del Bombillo estaría en juego

El ingeniero Jorge Guzmán (c) convocó a una rueda de prensa para hablar de los problemas de Emelec

En un ambiente convulsionado transcurren los días de Emelec bajo la presidencia de Jorge Guzmán Mancilla. Este 16 de enero, el titular azul enfrenta una audiencia clave con el Viceministerio del Deporte y su titular, Roberto Ibáñez, quien encabeza una investigación sobre la legitimidad de la inscripción del directorio.

Lea también: Jorge Guzmán, firme como presidente de Emelec: ¿Por qué quiere seguir al mando?

El proceso se inició tras una denuncia presentada por Carlos Puga, exdirigente del club, quien en diciembre de 2025 denunció la presunta adulteración de firmas en los documentos de registro de la directiva.

La audiencia ha sido postergada en tres ocasiones, la última el pasado 31 de diciembre, debido a cuatro medidas cautelares que han impedido el ‘careo’ entre las autoridades del club y el Viceministerio.

Jorge Guzmán desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell. FRANCISCO FLORES

En caso de detectarse irregularidades, Ibáñez ha aclarado -en entrevistas previas difundidas en redes sociales- que el Ministerio del Deporte no intervendrá directamente. Tras escuchar los descargos de Emelec, notificará las falencias del proceso y pondrá el caso en conocimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que actúe.

Emelec empezará con tres puntos menos la LigaPro 2026: FEF sancionó al Bombillo Leer más

Ante este escenario, Guzmán ‘abrió fuego’ contra Ibáñez. Lo acusó de formar parte de una “emboscada”, junto a Puga y Cristhian ‘Zar’ Noboa, a quien señaló como interesado en asumir la presidencia del club eléctrico.

La crisis de Emelec es desde años atrás

Esta es una muestra más de la inestabilidad que vive Emelec. No solo en la parte financiera existe el déficit sino también en lo administrativo, donde no ha alcanzado tranquilidad desde el periodo del expresidente José Pileggi, pasando por César Avilés y llegando hasta la crítica era de Guzmán.

Mientras tanto, en lo deportivo, el plantel de jugadores de Emelec continúan en plena pretemporada bajo el mando de Guillermo Duró, técnico que volvió al país con incertidumbre por los días que vendrán para su equipo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!