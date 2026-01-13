Lionel Messi vs. Barcelona SC: lo que se sabe del partido contra Inter Miami

Cada vez falta menos para que el astro argentino pise tierras ecuatorianas y deslumbre a Guayaquil con su talento

Barcelona Sporting Club se enfrentará al Inter Miami CF en un partido amistoso internacional denominado "El Partido de la Historia". Este encuentro representa un hito para el fútbol ecuatoriano, ya que marcará la primera vez que Lionel Messi juegue en Ecuador con un club profesional.

El partido está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, a las 20:00 (hora de Ecuador). Se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, con capacidad para más de 59.000 espectadores.

La venta de entradas inició el 22 de diciembre de 2025, con preventa exclusiva para usuarios de dos reconocidos bancos nacionales. Los boletos se adquieren a través del sitio oficial elpartidodelahistoria.ec, con precios que van desde $ 40 en tribuna general hasta opciones premium como la "Messi Experience" por $ 450, que incluye beneficios adicionales.

El Partido de la Historia

El evento forma parte de la gira de pretemporada 2026 del Inter Miami, conocida como Champions Tour, que incluye otros amistosos en Sudamérica. Este duelo es independiente de la tradicional Noche Amarilla del Barcelona SC, aunque se juega en el mismo estadio una semana después de esa celebración.

Se espera la presencia de Lionel Messi como figura principal del Inter Miami, junto a otras estrellas del equipo estadounidense. Además, se ha confirmado la asistencia de David Beckham, copropietario y presidente del club de Miami. El espectáculo incluirá actividades complementarias como Fan Fest de dos días, conferencias y un show artístico de talla internacional durante el entretiempo.

Organizadores estiman que el partido generará un impacto económico superior a los $ 80 millones para Ecuador, con la creación de alrededor de 3.000 empleos directos temporales. Hasta inicios de enero de 2026, se reportaba una alta demanda, con cerca del 70% de las entradas vendidas.

El Barcelona SC ha oficializado su agenda de pretemporada, que incluye este amistoso como uno de los compromisos destacados antes del inicio de la Copa Libertadores y la LigaPro 2026. El plantel amarillo regresará a Guayaquil el 24 de enero para preparar la serie de encuentros.

