La Copa del Mundo llegará a Quito en febrero

El trofeo al ganador del Mundial visitará Quito el 17 de febrero. Te contamos los detalles

Se presentó el Tour del trofeo del Mundial que llegará a Quito.

Por tercera vez, Quito recibirá al trofeo original del Mundial. Ecuador será uno ocho países de Latinoamérica que será parte del Tour del trofeo mundial de la FIFA. En la capital, el evento se realizará el martes 17 de febrero, en el Quorum del Paseo San Francisco, desde las 14:30 hasta las 21:00.

RELACIONADAS El diagnóstico que explica el bajo nivel de Pervis Estupiñán en AC Milan

"Es el trofeo original. Solo sale para la final y para el tour. Es un orgullo posibilitar un evento como este. Solo 30 países en el mundo recibirán el trofeo, entre los que está Ecuador", comentó Daniel Moritz, gerente de Coca Cola Ecuador.

Ecuador será uno ocho países de Latinoamérica que será parte del Tour del trofeo mundial de la FIFA. KARINA DEFAS

La Copa del Mundo, elaborada en oro, sale del museo de la FIFA. El tour tiene dos fases. La primera inició el 3 de enero donde forman parte ocho países de Latinoamérica. Moritz agrego que "el trofeo viene con un excampeón del mundo que se lo conocerá más adelante. FIFA realizará la confirmación una semana antes".

Mundial por TikTok: la Copa del Mundo 2026 apuesta al público digital Leer más

A Quito llegará el tour tras su paso por Bogotá. Los asistentes al evento podrán ver de cerca y tomarse fotos con el trofeo, además de vivir una experiencia inmersiva relacionada con el Mundial.

¿Cómo poder ver el trofeo del Mundial?

Para poder acceder al evento, los aficionados tienen dos modalidades para poder inscribirse en el sorteo de entradas, desde el 23 de enero al 15 de febrero.

RELACIONADAS Leonardo Campana y sus confesiones sobre Ecuador para el Mundial 2026

La primera será mediante un registro en página web de Coca Cola Ecuador. La otra alternativa es con la compra de productos de McDonalds hasta llegar a sumar 300 puntos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ