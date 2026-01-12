Milos Raonic y su prematuro adiós del tenis con 35 años

El tenista sumó 19 victorias en 25 partidos jugando con el equipo nacional de Canadá en la Copa Davis

El tenista canadiense Milos Raonic, que hace diez años llegó a ser número tres del mundo, ganó ocho títulos en el circuito ATP y que jugó su último partido en los Juegos de París 2024, anunció oficialmente su retirada del deporte este lunes 12 de enero.

“Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado para ello. Ahora estoy más preparado que nunca”, expresó el norteamericano nacido en Montenegro hace 35 años.

“El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida. He sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. He podido acudir cada día y centrarme solo en mejorar, ver adónde me llevaba eso y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura casualidad. De alguna manera, se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida”, expresó en un mensaje.

Además de agradecer a aficionados, entrenadores, a su equipo, a la ATP, a la Federación Internacional, organizadores de torneos, rivales, Canadá y su familia, indicó que a partir de ahora no va “a bajar el ritmo”.

Los títulos de Raonic

El tenista canadiense de origen montenegrino, conquistó un total de ocho títulos ATP en individuales a lo largo de su carrera profesional. Sus primeros triunfos llegaron en 2011 con el Aircel Chennai Open y el SAP Open de San José, ambos sobre pista dura, marcando su irrupción en el circuito.

Posteriormente, Raonic sumó seis títulos más entre 2012 y 2016: Chennai (2012), Bangkok (2012), San José (2012), Chennai (2013), Brisbane (2016) y el Masters 1000 de Indian Wells (2016), este último el más destacado de su palmarés al vencer en la final a Rafael Nadal.

El canadiense fue campeón por última vez en Brisbane 2016, alcanzó la final en Wimbledon 2016 y de cuatro Masters 1000 (Canadá 2013, París 2014, Indian Wells 2016 y Cincinnati 2020). En su recorrido consiguió vencer a tres de los cuatro miembros del ‘Big-4’: Roger Federer, Rafa Nadal y Andy Murray.

