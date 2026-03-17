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  Cuenca

Siniestro autopista
Un joven de 26 años perdió la vida en un siniestro de tránsito en la autopista Cuenca- Azogues.Cortesía

Fatal siniestro deja una persona muerta y otra herida en la autopista Cuenca- Azogues

La vía se cerró poras de dos horas al tránsito mientras se realizó el procedimiento 

Una persona perdió la vida y otra quedó gravemente herida en un siniestro de tránsito registrado en la autopista Cuenca- Azogues este martes, 17 de marzo de 2026. 

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El hecho ocurrió en el sector de la estación de servicios de Challuabamba, norte de Cuenca, e involucra a un una camioneta doble cabina y un automóvil color negro.

Según información de la EMOV EP la camioneta habría perdido pista, se cruzó el parterre y finalmente se impactó -en sentido contrario- en contra del vehículo pequeño. 

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Producto de este suceso el conductor del automotor, un joven de 26 años, perdió la vida y su acompañante quedó herida.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca atendieron la emergencia, mientras que personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito procesó la escena para esclarecer las circunstancias. 

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El cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense de Cuenca donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa de muerte. El conductor de la camioneta abandonó el sitio. 

Otro hecho en la misma zona

Un segundo siniestro ocurrió en la misma zona. Se trató del volcamiento de un vehículo pequeño que se habría impactado contra el parterre. 

La afectada, que resultó con golpes leves, habría comentado a medios locales que intentó esquivar una acumulación de agua que tapaba la mitad del carril y en esa maniobra habría perdido el control

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