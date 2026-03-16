¿Hay clases hoy? Lista de colegios en Cuenca y Girón que pasan a virtualidad

El fuerte invierno ha provocado daños en la infraestructura vial que limitan la accesibilidad de los menores

Imagen referencial. Varias institucione de Cuenca y Girón no tendrán clases de forma presencial.

Debido a las graves afectaciones por el invierno que atraviesan los cantones de Cuenca y Girón, en la provincia del Azuay, la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció un listado de instituciones que adoptarán clases virtuales.

Las fuertes lluvias que se registraron entre el 9 y el 13 de marzo de 2026 dejaron varias vías afectadas tanto en la capital azuaya como en el cantón Girón. Deslaves, derrumbes, aluviones e inundaciones son algunos de los desastres que destruyeron arterias viales que unen principalmente a las comunidades más lejanas de ambas localidades.

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Según el más reciente informe del Servicio Nacional de Emergencias, en la provincia del Azuay perdieron la vida tres personas, una de ellas un adulto mayor de una comunidad gironense. Además, 46 viviendas fueron afectadas, siete destruidas y 2,19 kilómetros de vías resultaron afectados.

¿Qué escuelas en Cuenca pasan a la virtualidad?

La comunidad de Soldados, de la parroquia San Joaquín, es la que soportó los mayores estragos del invierno tras la creciente y posterior desbordamiento del río Yanuncay, que arrasó todo lo que encontraba a su paso.

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En la zona, la vía principal de acceso se destruyó en varios tramos y afectó a varias comunidades que se encuentran a lo largo del cauce del afluente.

Por esto, se informó que desde el 16 de marzo y hasta una nueva disposición las clases presenciales quedan suspendidas en las siguientes instituciones: Escuela de Educación Básica Gorelik, Escuela de Educación Básica Manuel Ormaza Briones y Unidad Educativa Eduardo Crespo Malo.

Clases en Girón

El cantón Girón fue declarado en emergencia por el COE Cantonal, que se activó tras la muerte de un adulto mayor en la comunidad de San Juan de Pambadel.

Las instituciones que no tendrán clases presenciales son:

Unidades educativas de Girón

Unidad Educativa Especial Girón

Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero

Unidad Educativa 27 de Febrero

Unidad Educativa Ciudad de Girón

Escuela de Educación Básica Mariscal Sucre

Escuela de Educación Básica Alberto Peñaherrera

Unidad Educativa Abrahán Barzallo

Unidad Educativa Juan José Flores.

Unidad Educativa Fiscomisional Julio María Matovelle.

Escuela de Educación Básica Gonzalo Feicán Garzón.

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