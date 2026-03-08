El Cerro Azul de Guayaquil es declarado como bosque protector

Este espacio natural, ubicado en el oeste de la ciudad, alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna

Ciudadanos disfrutan de una cascada en el interior del cerro Azul, en el oeste de Guayaquil.

El Cerro Azul de Guayaquil, ubicado en el oeste de la ciudad, fue declarado bosque y vegetación protectora por el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE). Esta zona es considerada estratégica para la conservación del bosque seco tropical en el Puerto Principal.

Cerro Azul es uno de los pulmones de Guayaquil y alberga una gran diversidad de especies de flora como guayacán, bototillo, guapala, ceibos; y de fauna como tigrillos, osos perezoso monos aulladores, armadillos, jaguarundis, entre otros.

(Te puede interesar: Vía a la costa y el llamado del Cerro Azul: protección ante la depredación)

Según la cartera de Estado, esta área es "uno de los últimos remanentes de bosque seco tropical de la provincia de Guayas". La declaración fue oficializada el viernes 6 de marzo.

Su superficie se extiende por 680 hectáreas, con un "86 % de cobertura natural boscosa en estado de conservación relativamente favorable", según el Ministerio. Cada semana, el cerro acoge a decenas de personas que lo visitan para hacer senderismo, nadar en sus pequeñas cascadas o tomar fotografías.

Rescatan a una boa constrictor en una vivienda de la urbanización Puerto Azul Leer más

Declaratoria de Cerro Azul como bosque protector llega tras pedido de residentes de vía a la costa

La declaratoria ministerial llega meses después de que el colectivo ciudadano Vía la Costa Progresa, que concentra a representantes de 27 urbanizaciones de la vía a la costa, presentó un pedido formal para que se designe al cerro Azul como área protegida.

El martes 22 de octubre del 2025, los representantes vecinales entregaron un oficio al ministerio en Guayaquil. En aquella ocasión, ellos dijeron estar preocupados por la depredación del cerro, la presencia de canteras y la pérdida de fauna.

"Esta figura permitirá ordenar el uso del suelo en una zona estratégica ante la expansión hacia la vía a la costa, frenar la fragmentación del ecosistema y reducir los riesgos asociados a islas de calor y deslizamientos", explicó el Ministerio de Ambiente el 6 de marzo del 2026.

Agregó además que la declaratoria fue emitida luego de un "proceso técnico que incluyó talleres de socialización, verificación de campo, informe de procedencia y análisis de vacíos de conservación en el área costera".

Incendio forestal afectó a Cerro Azul en diciembre del 2024

En diciembre del 2024, el Cerro Azul sufrió un grave incendio que afectó más de 80 hectáreas. Las labores de extinción del fuego se extendieron por más de 60 horas. Las autoridades reportaron decenas de especies muertas, así como variaciones en la calidad del aire. Incluso las clases en el distrito Ceibos fueron suspendidas como prevención.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!