Rescatan a una boa constrictor en una vivienda de la urbanización Puerto Azul

El reptil fue hallado dentro de un inmueble en el norte de Guayaquil tras una denuncia

Una boa constrictor fue rescatada por la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional del interior de una vivienda en la urbanización Puerto Azul, al norte de Guayaquil. El espécimen fue liberado exitosamente en su hábitat natural, en el bosque protegido de Cerro Blanco.

El operativo de rescate

El operativo se activó tras una alerta ciudadana recibida a través del sistema ECU 911, que reportaba la presencia del animal en un domicilio. Agentes de la UPMA acudieron al sector y confirmaron que se trataba de una boa constrictor.

La UPMA de la Policía Nacional rescató una boa constrictor en una vivienda de Puerto Azul, al norte de Guayaquil, y la liberó en el bosque protegido de Cerro Blanco.



"Inmediatamente se realizó el procedimiento de manipulación y contención, logrando el rescate de este espécimen para posterior trasladarlo al sector protegido", detalló el sargento Fran Huilca, encargado del Departamento de Coordinación Operacional de la UPMA.

¿A dónde fue trasladado el animal?

El sargento Huilca explicó que la boa fue llevada al bosque de Cerro Blanco para su reinserción, ya que se constató que "se encontraba aún en su estado natural, en estado salvaje". La liberación se realizó en una zona segura para garantizar la supervivencia del animal y la seguridad de la ciudadanía.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no acercarse ni intentar capturar a estas especies, ya que pueden ser peligrosas. Lo correcto es comunicarse de inmediato con el ECU 911 para que una unidad especializada acuda al lugar y ponga al animal en recaudo de forma segura.

