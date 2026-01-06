Expreso
operativos de control en Trolebús y Ecovía -quito
Agentes decomisan armas blancas y objetos prohibidos en estaciones de Quito.Cortesía

Operativos en Trolebús y Ecovía incautan armas, drogas y artículos ilegales

Operativos en Quito: 344 armas y 247 sustancias incautadas en transporte

Durante 2025, el Municipio de Quito ejecutó 1.070 operativos interinstitucionales en paradas y estaciones del Trolebús y Ecovía, con el objetivo de reforzar la seguridad en el transporte público.

Según la Empresa de Pasajeros, estas acciones permitieron el decomiso de 344 armas blancas, 247 fundas con presuntas sustancias sujetas a fiscalización, 63 botellas de licor y 458 artículos prohibidos, como pipas, manoplas y cigarrillos de contrabando.

Andrés Valencia, coordinador del Centro de Control de la Empresa de Pasajeros, explicó a EXPRESO que los operativos se realizan en coordinación con la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control, la Agencia Metropolitana de Control y las Fuerzas Armadas. “Estas acciones buscan garantizar que los ciudadanos se transporten de manera segura y en un servicio de calidad”, señaló.

La intensidad de los operativos aumentó en el segundo semestre: de 85 controles en mayo a 142 en octubre, concentrándose en estaciones y paradas de alta afluencia y riesgo. 

Los primeros días de 2026 también registraron 10 operativos, cuatro enfocados en el control de armas en las estaciones Río Coca, El Recreo, Quitumbe y la parada El Tejar del corredor Suroccidental.

La Empresa de Pasajeros confirmó que en 2026 se ampliarán estos controles, incorporando tecnología y más operativos para fortalecer la seguridad de los usuarios del transporte público. El sistema Trolebús registró 36 mil viajes el 25 de diciembre y 167 mil viajes del 1 al 4 de enero, mientras que la Ecovía tuvo 64 mil viajes en el día de Navidad y 285 mil en el feriado largo de Año Nuevo.

