Cristian Zamora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito

La oficina de la Alcaldía de Cuenca también habría sido registrada dentro de la acción investigativa

La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos al alcalde de Cuenca Cristian Zamora por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Una investigación por presunto enriquecimiento ilícito llevó a la Fiscalía y Policía Nacional a allanar la vivienda del alcalde de Cuenca y su despacho municipal. Se habrían levantado varios indicios sobre movimientos económicos de su actividad privada.

La acción se cumplió la madrugada de este martes, 17 de marzo de 2026, de forma simultánea también en el domicilio de un pariente del alcalde.

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Investigación de la Fiscalía



La Fiscalía General del Estado informó a través de la red social de X que los allanamientos se ejecutaron en el marco de una investigación privada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Ya en horas de la mañana, se registró un plantón ciudadano y de funcionarios municipales en apoyo de Zamora en los exteriores de un medio de comunicación local donde el burgomaestre brindó algunas declaraciones.

El alcalde calificó como una acción de persecución política el allanamiento ejecutado a su vivienda. "Si quieren ganarme en las elecciones, trabajen", sostuvo.

La Fiscalía no entregó mayores detalles por encontrarse en investigación previa el caso.

¿Qué dice el alcalde de Cuenca sobre la investigación?

Según la versión del burgomaestre el allanamiento nace de una serie de movimientos económicos, a modo de préstamos, realizados entre su grupo familiar para la empresa privada que dirige. "Son movimientos en un lapso de cinco años en los que han realizado la auditoría. Incluso antes de ser alcalde. Son préstamos que me han hecho mis parientes y que yo también les he hecho a ellos", aseguró.

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Zamora detalló que se su domicilio se habrían levantado como indicios dos computadoras, un teléfono celular, varias unidades de almacenamiento (USB) y dos documentos, mientras que del despacho de la Alcaldía de Cuenca una computadora.

Sobre el monto de las transacciones investigadas, Zamora aseguró que se tratan de "montos pequeños en función del volumen que maneja mi empresa".

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