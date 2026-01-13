Chismes deportivos: Desde el BMW de Michael Morales hasta la celebración de 'Chito'

Nada aburrido ha empezado el 2026. Unos estrenan auto mientras otros dejan club como final de telenovela. Acá contamos todo.

Hay semanas en las que el deporte no necesita marcador para generar conversación. Basta con un post, una ausencia estratégica o una foto bien producida para que las preguntas empiecen a circular más rápido que un contraataque.

Mientras algunos celebran logros que brillan tanto como un auto nuevo, otros optan por el silencio digital, ese que dice mucho sin decir nada. Y, por supuesto, nunca faltan los finales de novela que, curiosamente, terminan con sesión de fotos incluida.

Entre romances que resisten el paso del tiempo y decisiones que ya no admiten marcha atrás, el deporte ecuatoriano demuestra, una vez más, que fuera de la cancha también sabe dar espectáculo. Y del bueno.

Morales posa con su BMW

Con pompón rojo gigante incluido. Así fue como Michael Morales recibió a su nuevo BMW, ese “bebé” que no solo ruge por el motor, sino por todo lo que representa. Desde México, el peleador ecuatoriano no solo mostró el auto, también dejó claro que este logro viene con sudor, disciplina y constancia.

Antes de salir a pasear, hubo sesión de fotos, porque claro, los momentos grandes se celebran bien y con una lluvia de felicitaciones en redes: “te lo mereces”, “qué belleza”, “orgullo total”. Y razón no les falta.

Michael está en su punto, enfocado, fuerte y disfrutando los frutos de una carrera que no se construyó de la noche a la mañana. Este BMW no es solo lujo, es premio al sacrificio.

¿Campana vuelve a estar soltero?

Las redes hablan… y cuando callan, también. Leonardo Campana ya no aparece junto a quien hasta hace poco figuraba como su pareja, Ariana Altuve. No hay fotos, no hay likes, no hay follow. Nada.

Las últimas postales del 2025 muestran al futbolista rodeado de familia y amigos, pero sin rastro de ella. Un detalle que no pasó desapercibido para los más atentos.

Por ahora, Campana parece tener claro su plan: entrenar, concentrarse y rendir con el New England Revolution. ¿Soltero confirmado? El tiempo, y quizá Instagram, tendrá la última palabra.

Chito Vera celebra al amor

Entre golpes, títulos y presión mediática, hay historias que se mantienen firmes. Chito Vera y su esposa María Paulina Escobar celebraron aniversario número 14, recordando cada etapa de su relación.

Desde las fotos de cuando eran novios hasta el día en que se juraron amor eterno, el peleador compartió un recorrido lleno de complicidad y cariño.

No es exageración decir que son una de las parejas más sólidas del deporte ecuatoriano. Aquí no hay drama, solo amor bien entrenado

Rivero, feliz lejos de Barcelona

La novela llegó a su fin… y con sonrisa incluida. Tras semanas de rumores y suspenso sobre su futuro con Barcelona, el uruguayo Octavio Rivero ya pasó página y lo hizo con estilo.

El delantero es oficialmente nuevo fichaje de Universidad de Chile y ya posó con la camiseta que, dicho sea de paso, le queda bastante bien. Las fotos hablan solas y los nuevos hinchas no se guardaron los halagos.

A Rivero se lo ve tranquilo, feliz y motivado. A veces, cerrar una puerta es justo lo que hace falta para abrir otra… con estadio nuevo y aplausos frescos.

