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Celec contrató en agosto de 2024 a Progen para instalar 150 MW.Cortesía

Los argumentos de Celec para defenderse de las acusaciones de Progen

Celec contrató a Progen en agosto de 2024, en la crisis eléctrica, para sumar 150 MW, pero los proyectos están inconclusos

El conflicto entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen entró en una nueva fase tras la contrademanda presentada en febrero de 2026 por la firma extranjera en Florida, en Estados Unidos. Este proceso surge luego de que el Estado ecuatoriano acusara a Progen de fraude, prácticas engañosas y de haber causado un perjuicio cercano a $110 millones al no haber entregado la generación eléctrica contratada.

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Los contratos firmados en agosto de 2024 entre la Unidad de Negocios de la Celec, Termopichincha, y Progen, en medio de la crisis eléctrica, buscaban incorporar 150 megavatios (MW ) en las centrales Quevedo III y Salitral. Sin embargo, los proyectos no entraron en operación pese a los pagos realizados ($107,3 millones).

En este escenario, ambas partes sostienen versiones opuestas, en las demandas presentadas. La Celec se presenta como víctima de un esquema fraudulento. Mientras tanto, Progen asegura que fue engañada y utilizada en medio de una crisis política y energética.

La posición de Progen: fraude, manipulación y “chivo expiatorio”

En su contrademanda presentada el 23 de febrero de 2026, Progen sostiene que  fue víctima de un esquema de engaño, inducción fraudulenta y manipulación diseñado para ocultar las deficiencias del sector energético ecuatoriano.

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La empresa argumenta que no tenía experiencia en Ecuador y que confió en José Walther Manrique Suárez y Karla Julieta Saud Calero, accionistas de la empresa Astrobryxa, quienes le ofrecieron acceso a los procesos de contratación bajo premisas incorrectas.

Además, plantea un componente político porque asegura que fue utilizada como “chivo expiatorio” para desviar la atención de la crisis de apagones que atravesó Ecuador en 2024 y de las fallas estructurales del sector eléctrico.

Progen también acusa a la Celec de haber ocultado información clave, como supuestos conflictos de interés dentro del proceso, y sostiene que, de haber conocido ese contexto, no habría firmado los contratos.

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En el plano operativo, la firma defiende que sí cumplió con su parte al importar e instalar 46 generadores, bajo el concepto de “cero horas”, que -según su argumento- no implica equipos nuevos de fábrica.

Asimismo, denuncia que hubo sabotaje, retrasos administrativos, falta de infraestructura y cambios constantes en autoridades que impidieron la ejecución de los proyectos.

La respuesta expuesta por la Celec

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Frente a estos señalamientos, la posición de CELEC -expuesta en su demanda presentada en diciembre de 2025 en Florida bajo la Ley RICO o antimafias- se sostiene en que la estatal fue engañada.

La empresa pública argumenta que Progen obtuvo contratos millonarios mediante información falsa, incluyendo certificados y características técnicas de equipos que no correspondían a lo ofertado.

Según esta versión, los generadores no eran nuevos ni cumplían con las condiciones contractuales, lo que impidió que los proyectos entren en operación pese a los pagos realizados.

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Celec también plantea que existió una estructura organizada para defraudar al Estado, aprovechando la urgencia de la crisis eléctrica para concretar contratos y recibir recursos sin entregar ni un solo megavatio al Estado ecuatoriano.

Las peticiones de Celec y Progen

Por esta razón, la entidad estatal presentó una demanda civil bajo la ley RICO en Estados Unidos, lo que significa que no es un proceso penal ni implica cárcel, sino un juicio entre partes para reclamar compensaciones económicas. En este caso, la empresa pública busca que un tribunal determine si hubo fraude o un esquema de irregularidades en el contrato con Progen y, de ser así, que se ordene el pago de una indemnización.

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Por su parte, la firma estadounidense exige en su demanda un juicio por jurado y una indemnización por lucro cesante, costos de ejecución y daños reputacionales, basándose en los siguientes puntos:

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