Emelec: El jugador brasileño mundialista del que estaría interesado

Haber jugador el Mundial de Rusia 2018 con su selección son las referencias del Bombillo para esta nueva pretensión

En el mercado de fichajes 2026 los rumores y acercamientos siguen apareciendo en el aire. Esta vez un nuevo 'murmullo' se escucha en Brasil y Guayaquil, específicamente en las inmediaciones del estadio George Capwell, ya que según el medio GeGlobo del país de la samba, los 'Eléctricos' estarían tras los pasos de Douglas Costa, mundialista con Brasil en Rusia 2018.

El el extremo carioca que ha pasado por clubes como Gremio, Juventus, Bayern Múnich y Fluminense tiene actualmente 35 años y se encuentra sin club, luego de terminar su contrato con el Sydney FC de Australia. Dicho esto, tal parece que ahora, Emelec y un equipo italiano quieren hacerse con el experimentado atacante brasileño y generar una 'Bomba' en el mercado.

"El club ecuatoriano lleva varios días en conversaciones y ultima los detalles. El contrato en negociación es por un año. El delantero también es objetivo del Chievo Verona, equipo de la cuarta división italiana" mencionó este jueves 15 de enero el diario brasileño. Además mencionó: "El club ecuatoriano espera cerrar el acuerdo en los próximos días y tener al delantero disponible para lo que resta de temporada".

Falcao, otro 'gran nombre' que sonó y no fue de Emelec

Radamel Falcao sonó para Emelec a finales del año 2025. Cortesía

A finales de 2025 y principios de 2026, surgieron reportes que indicaban un interés real del equipo 'Azul' por el delantero colombiano de 39 años, quien se encontraba como agente libre tras finalizar su vínculo anterior con Millonarios.

Medios ecuatorianos y periodistas especializados informaron que Emelec había realizado una oferta formal para fichar al histórico goleador de la selección Colombia, con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a la LigaPro 2026. El rumor se intensificó con publicaciones en redes sociales, videos y análisis que destacaban la posibilidad de que “El Tigre” llegara al Bombillo, lo que ilusionó a la afición y sacudió el mercado de fichajes local.

Sin embargo, el 7 de enero de 2026, Millonarios FC anunció oficialmente el regreso de Falcao García al club bogotano en lo que describieron como su “último baile” en el fútbol profesional. El contrato inicial se acordó por seis meses (hasta mitad de 2026), con la posibilidad de extensión según su rendimiento, y el jugador confirmó el acuerdo en sus redes sociales. De esta forma, cualquier negociación o posibilidad con Emelec quedó descartada, y el rumor se disipó rápidamente.