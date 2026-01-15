Messi llega a Guayaquil: el Partido de la Historia entre Inter Miami y Barcelona SC

El estadio Monumental acogerá un duelo sin precedentes que reunirá a figuras mundiales y encenderá la pasión del fútbol

Daniel Molina, CEO de Molina Corp., durante la presentación oficial de El Partido de la Historia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

Ecuador se prepara para vivir uno de los momentos más impactantes de su historia deportiva. El próximo 7 de febrero de 2026, el Estadio Monumental Banco Pichincha será el escenario de un encuentro sin precedentes: Inter Miami frente a Barcelona Sporting Club, un duelo que reunirá a estrellas internacionales, hinchadas apasionadas y la atención del mundo entero.

La llegada del club estadounidense, actual campeón de la MLS, con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez Y Rodrigo De Paul, convierte a este partido en un acontecimiento histórico para el país. Frente a ellos estará Barcelona SC, el equipo más popular del Ecuador, listo para asumir un reto que trasciende lo deportivo y se instala en la memoria colectiva del fútbol nacional.

Guayaquil, epicentro del fútbol mundial

Durante una noche, Guayaquil se convertirá en el centro del espectáculo futbolístico internacional. La ciudad fue elegida como sede estratégica gracias a su infraestructura, su tradición deportiva y su capacidad organizativa para albergar eventos de talla mundial.

El Monumental Banco Pichincha será testigo de un momento único: la última presentación de Lionel Messi en Ecuador, en el marco de la denominada “Gira del Campeón” por Sudamérica. Una oportunidad irrepetible para miles de aficionados que sueñan con ver en vivo al campeón del mundo y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Ecuador está listo para los grandes espectáculos

Daniel Molina, CEO de Molina Corp., y Ricardo Leyva Gutiérrez, CEO y fundador de LATIR e inversionista de Shark Tank, organizadores del evento, destacan la magnitud de este acontecimiento.

“Este partido es una declaración histórica: Ecuador y Guayaquil están listos para los grandes espectáculos del mundo. Lo que veremos en el Estadio Banco Pichincha es la prueba de nuestra capacidad para organizar eventos de talla internacional. Aquí se sueña en grande, y lo más importante: aquí lo hacemos realidad”, señalaron.

Más que un partido: una experiencia integral

La visita del Inter Miami no solo traerá fútbol de alto nivel, sino también una agenda de actividades pensadas para los fanáticos. Entre ellas destacan:

FANFEST , con experiencias para toda la familia.

, con experiencias para toda la familia. MEET AND GREET , para encuentros con figuras del deporte.

, para encuentros con figuras del deporte. SPORT SUMMIT, un espacio de intercambio deportivo y empresarial.

Estas iniciativas buscan convertir la llegada del club en una verdadera fiesta deportiva para la ciudad y el país.

Entradas: fiebre total por el Partido de la Historia

La expectativa ha sido tan alta que, pocas horas después de iniciada la venta, el 50% del aforo del Estadio Banco Pichincha ya fue vendido, superando las 15.000 entradas comercializadas y registrando localidades agotadas.

Las entradas están disponibles en el canal oficial www.elpartidodelahistoria.ec y en puntos de venta físicos autorizados. Los precios van desde los $40 hasta experiencias premium como:

Messi Experience: $450

Suite: $250

Palcos: $200

Tribuna: $180

General: $80

Tribuna Este: $40

La respuesta masiva confirma que el país está listo para vivir uno de los eventos deportivos más importantes de su historia reciente.

La cuenta regresiva ya empezó

El Partido de la Historia está cada vez más cerca. La invitación está abierta para que ningún aficionado se quede fuera de una noche que promete emociones, recuerdos imborrables y la magia del fútbol en su máxima expresión.

Guayaquil se alista para recibir al Inter Miami y despedir a Messi en una velada que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte ecuatoriano.