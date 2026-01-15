Barcelona SC ya luce sus camisetas 2026: así son los modelos y lo que cuestan
Barcelona SC ya tiene listas sus camisetas titular, alterna y tercera para la temporada 2026
El primer gasto del hincha de Barcelona SC en 2026 ya tiene nombre y textura: camisetas. No es un lujo, es casi un ritual. El Ídolo sabe que el año comienza cuando el amarillo vuelve a colgarse del pecho y, esta vez, lo hace con tres indumentarias que ya empiezan a caminar por las calles antes incluso de rodar la pelota.
Barcelona SC ya tiene listas sus primeras tres armaduras para la temporada 2026: la camiseta titular, la alterna y una tercera que rompe el paisaje habitual con un naranja intenso que no pasa desapercibido. Tres versiones, un mismo mensaje: identidad y pertenencia.
Camisetas que son lujo para los hinchas
La principal mantiene la esencia. Amarillo como base, cuello marcado y detalles trabajados que le dan sobriedad sin perder peso histórico. Es la camiseta que conecta generaciones, la que no necesita explicación cuando aparece en una tribuna o en una foto antigua.
La alterna, en cambio, se permite jugar más. Predomina el negro, pero el pecho se enciende con un diseño de rayas donde conviven siluetas rojas y amarillas. Es moderna, atrevida, pensada para escenarios distintos, pero con el escudo siempre al centro de la escena.
Y está la tercera. Naranja fuerte, sin cuello, similar en estructura a la titular, pero con personalidad propia. Una camiseta que llama, que provoca conversación y que seguramente dividirá opiniones, como suele pasar cuando Barcelona se anima a salir del molde.
Para todos los gustos
Las tres ya están a la venta en todas las tiendas Marathon Sport a nivel nacional. Los precios también están definidos: $74,99 para hombres, $69,99 para mujeres y $64,99 para niños. Un gasto que muchos hinchas ya asumieron como inevitable.
Estas son solo las primeras. El club y la marca ya anticipan que habrá más detalles durante el año. Por ahora, las camisetas están listas para su gran vitrina: las Noches Amarillas de Guayaquil, Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el Ídolo volverá a vestirse de gala antes de comenzar la batalla.
