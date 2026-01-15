Barcelona SC ya luce sus camisetas 2026: así son los modelos y lo que cuestan

Barcelona SC ya tiene listas sus camisetas titular, alterna y tercera para la temporada 2026

El primer gasto del hincha de Barcelona SC en 2026 ya tiene nombre y textura: camisetas. No es un lujo, es casi un ritual. El Ídolo sabe que el año comienza cuando el amarillo vuelve a colgarse del pecho y, esta vez, lo hace con tres indumentarias que ya empiezan a caminar por las calles antes incluso de rodar la pelota.

Una de las camisetas alternas de Barcelona es de color naranja. Cortesía

Barcelona SC ya tiene listas sus primeras tres armaduras para la temporada 2026: la camiseta titular, la alterna y una tercera que rompe el paisaje habitual con un naranja intenso que no pasa desapercibido. Tres versiones, un mismo mensaje: identidad y pertenencia.

Camisetas que son lujo para los hinchas

La principal mantiene la esencia. Amarillo como base, cuello marcado y detalles trabajados que le dan sobriedad sin perder peso histórico. Es la camiseta que conecta generaciones, la que no necesita explicación cuando aparece en una tribuna o en una foto antigua.

RELACIONADAS Jefferson Montero se mide ante Barcelona defendiendo la camiseta del Morelia

La alterna, en cambio, se permite jugar más. Predomina el negro, pero el pecho se enciende con un diseño de rayas donde conviven siluetas rojas y amarillas. Es moderna, atrevida, pensada para escenarios distintos, pero con el escudo siempre al centro de la escena.

Y está la tercera. Naranja fuerte, sin cuello, similar en estructura a la titular, pero con personalidad propia. Una camiseta que llama, que provoca conversación y que seguramente dividirá opiniones, como suele pasar cuando Barcelona se anima a salir del molde.

Barcelona SC renueva su piel en 2026, una de las alternas es con base del color negro. Cortesía

RELACIONADAS Inter Miami de Messi inspeccionó el Monumental antes del partido ante Barcelona SC

Para todos los gustos

Las tres ya están a la venta en todas las tiendas Marathon Sport a nivel nacional. Los precios también están definidos: $74,99 para hombres, $69,99 para mujeres y $64,99 para niños. Un gasto que muchos hinchas ya asumieron como inevitable.

Estas son solo las primeras. El club y la marca ya anticipan que habrá más detalles durante el año. Por ahora, las camisetas están listas para su gran vitrina: las Noches Amarillas de Guayaquil, Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el Ídolo volverá a vestirse de gala antes de comenzar la batalla.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!