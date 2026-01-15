Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

La camiseta titular de Barcelona para el 2026.
La camiseta titular de Barcelona para el 2026.Cortesía

Barcelona SC ya luce sus camisetas 2026: así son los modelos y lo que cuestan

Barcelona SC ya tiene listas sus camisetas titular, alterna y tercera para la temporada 2026

El primer gasto del hincha de Barcelona SC en 2026 ya tiene nombre y textura: camisetas. No es un lujo, es casi un ritual. El Ídolo sabe que el año comienza cuando el amarillo vuelve a colgarse del pecho y, esta vez, lo hace con tres indumentarias que ya empiezan a caminar por las calles antes incluso de rodar la pelota.

RELACIONADAS
Una de las camisetas alternas de Barcelona es de color naranja.
Una de las camisetas alternas de Barcelona es de color naranja.Cortesía

Barcelona SC ya tiene listas sus primeras tres armaduras para la temporada 2026: la camiseta titular, la alterna y una tercera que rompe el paisaje habitual con un naranja intenso que no pasa desapercibido. Tres versiones, un mismo mensaje: identidad y pertenencia.

Camisetas que son lujo para los hinchas

La principal mantiene la esencia. Amarillo como base, cuello marcado y detalles trabajados que le dan sobriedad sin perder peso histórico. Es la camiseta que conecta generaciones, la que no necesita explicación cuando aparece en una tribuna o en una foto antigua.

RELACIONADAS

La alterna, en cambio, se permite jugar más. Predomina el negro, pero el pecho se enciende con un diseño de rayas donde conviven siluetas rojas y amarillas. Es moderna, atrevida, pensada para escenarios distintos, pero con el escudo siempre al centro de la escena.

Y está la tercera. Naranja fuerte, sin cuello, similar en estructura a la titular, pero con personalidad propia. Una camiseta que llama, que provoca conversación y que seguramente dividirá opiniones, como suele pasar cuando Barcelona se anima a salir del molde.

Barcelona SC renueva su piel en 2026, una de las alternas es con base del color negro.
Barcelona SC renueva su piel en 2026, una de las alternas es con base del color negro.Cortesía
RELACIONADAS

Para todos los gustos

Las tres ya están a la venta en todas las tiendas Marathon Sport a nivel nacional. Los precios también están definidos: $74,99 para hombres, $69,99 para mujeres y $64,99 para niños. Un gasto que muchos hinchas ya asumieron como inevitable.

Estas son solo las primeras. El club y la marca ya anticipan que habrá más detalles durante el año. Por ahora, las camisetas están listas para su gran vitrina: las Noches Amarillas de Guayaquil, Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el Ídolo volverá a vestirse de gala antes de comenzar la batalla.

RELACIONADAS

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Universidad Central inicia el proceso de admisión para el 2026

  2. Caso Apagón: Fiscalía allana en Guayaquil empresa vinculada a uno de los sospechosos

  3. Nuevos acuerdos entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos apuntan a múltiples sectores

  4. Pronóstico del clima para la Costa y Amazonía este 15 de enero

  5. Cacao récord: El precio de la tonelada supera los $5.000

LO MÁS VISTO

  1. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de enero de 2026

  3. Marcela Aguiñaga: "Daule lo intentó", pero la falta de rentas tumbó el convenio vial

  4. Nuevas centrales en Guayaquil, Manta y Esmeraldas cubrirán los 260 MW de Pascuales

  5. Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

Te recomendamos