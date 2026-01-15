Noche Amarilla de Barcelona SC 2026, precios de las entradas y artistas confirmados

Grupo Galé y Xion pondrán ritmo a una noche que va más allá de un partido. La fiesta se extenderá a Quito y Santo Domingo

La Noche Amarilla de Barcelona SC ya tiene forma, sonido y precios definidos. El evento que marca el inicio del calendario futbolero del ídolo volverá a encender Guayaquil el próximo 31 de enero, cuando el estadio Monumental se vista de amarillo para una celebración que combina fútbol, música y pertenencia.

Barcelona entiende que esta noche no es solo un amistoso de presentación, sino un ritual que se repite cada año y que conecta al club con su gente. Por eso, la propuesta va más allá del césped. Antes de que ruede el balón, el Monumental se transformará en un gran escenario musical. Desde Colombia llegará el Grupo Galé, referente de la salsa clásica, esa que se baila apretando los dientes y se canta con nostalgia. El género urbano también dirá presente con Zion, aportando frescura y ritmo para una previa pensada para todas las generaciones.

Jean Carlos Montaño se sometió a los controles médicos con el club torero Cortesía

Precio para todos los gustos

Emelec empezará con tres puntos menos la LigaPro 2026: FEF sancionó al Bombillo Leer más

En lo administrativo, el club ya comunicó oficialmente los valores de las entradas, que van desde los 12 hasta los 150 dólares, con descuentos especiales para los socios Centenario Amarillo. La preventa se realizará durante tres días: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, tanto para socios como para copropietarios e hinchas en general.

Valores de las entradas General Norte: $12 hinchas / $6 socios. General Sur: $12 hinchas / $6 socios. Tribuna Marathon: $25 hinchas / $12 socios. Palco Bajo: $50 hinchas / $25 socios. Palcos 1-5 y 6: $50 hinchas / $25 socios. Palcos 2-3-4 y 7: $50 hinchas / $25 socios. Palco Pilsener: $150. Suite: $70

Los trabajos en Quito son hasta el 24 de enero

El futuro también se entrena con los grandes. Jefferson Wila, #EutimioBSC, en pretemporada con el primer equipo. 💛🔥#PretemporadaBSC pic.twitter.com/qvFOMcfaWa — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 14, 2026

Tres Noches Amarillas en el 2026

Pero la Noche Amarilla no será solo una. Barcelona anunció tres ediciones para este 2026. La primera, en Guayaquil, será el punto de partida. La segunda se celebrará el 13 de febrero en Quito, bajo el lema “la única noche en la que brilla el sol”. La tercera llegará el 28 de marzo al estadio Etho Vega de Santo Domingo de los Tsáchilas.

RELACIONADAS LigaPro 2026 inicia en febrero con un formato que cambia el destino de los clubes

Guayaquil ya hace la cuenta regresiva. Porque la Noche Amarilla no se explica en palabras: se siente en la piel, se canta en las gradas y se vive como solo Barcelona sabe hacerlo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!