Sanción FIFA a Emelec: ¿podrá inscribir a sus nuevos refuerzos este mes?

Nuevos jugadores ya entrenan en Samanes, pero con la incertidumbre de si podrán o no debutar con el Bombillo

El Club Sport Emelec empezó su pretemporada de cara a la temporada 2026 entre el sábado 10 y domingo 11 de enero. Arrancaron convocando a 28 jugadores, de los cuales, la mayoría ya han pasado las pruebas medicas y entrenado en el Polideportivo de los Samanes.

Bryan Viñan, Milton Cagua, Christopher Cortez, Miller Bolaños (en stand by) y Andrés Viteri son los nuevos nombres que asoman en el plantel 'Eléctrico', pero una incógnita se mantiene, ¿podrá Emelec inscribir a sus nuevos jugadores para la temporada 2026?.

El cuadro 'Millonario' cuenta con diez prohibiciones de inscripción de fichajes, la más reciente data del 13 de enero del 2026. Hasta el momento no se sabe la procedencia de esta sanción, pero si los 'Azules' quieren hacer debutar a sus flamantes incorporaciones, deberán levantar todas esas sanciones hasta el 6 de marzo (cierre del mercado de fichajes).

Emelec espera el juicio

Jorge Guzmán (d) y la directiva de Emelec esperan la resolución del Viceministerio del deporte el 16 de enero. Cortesía

El Club Sport Emelec se prepara para una audiencia decisiva este viernes 16 de enero de 2026 en el Viceministerio del Deporte, donde se revisará la validez de la inscripción del directorio presidido por Jorge Guzmán Mancilla. El proceso surgió tras una denuncia del socio y ex directivo Carlos Puga, quien cuestiona posibles irregularidades en el trámite de elección o registro del actual consejo directivo, realizado en abril de 2025.

La audiencia ha sido aplazada en varias oportunidades durante diciembre de 2025 y enero de 2026, principalmente por acciones de protección judicial que incluyeron medidas cautelares. Estas suspensiones han mantenido en vilo la estabilidad institucional del club, ya que un fallo desfavorable podría llevar a notificar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre la posible designación de un interventor temporal.

La dirigencia actual, liderada por Guzmán, ha calificado el procedimiento como una posible injerencia en la autonomía del club y ha solicitado el respaldo de la FEF, elevando además el caso a instancias internacionales como Conmebol y FIFA.

