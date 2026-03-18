Incendio en Multicomercio: afectados demandarán al Estado, Municipio y Bomberos

Propietarios señala a las autoridades y piden se investigue la razón del incendio que dejó a decenas de familias sin hogar

Protestas. Con una pancarta y gritos, los afectados reclamaron respuestas de las autoridades. Piden que no haya encubrimiento en las investigaciones.

El incendio en el edificio Multicomercio dejó a decenas de familias sin hogar, sin sus negocios y sin certezas sobre lo ocurrido. Mientras la investigación oficial aún no establece conclusiones, mientras que los damnificados han decidido intensificar sus acciones legales con presuntos responsables.

Afectados demandarán a las autoridades por el incendio

El abogado de los propietarios y copropietarios, Maykol Pita, anunció que se prepara una demanda constitucional que buscará ampliar el alcance de las responsabilidades, incluyendo a varias instituciones públicas.

“Se presentará una demanda constitucional contra el Estado, el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos para establecer responsabilidades por omisión en el control, el mal uso del suelo por parte del arrendador del Multicomercio y la correspondiente indemnización para los damnificados”, precisó.

Cuestionamientos al control estatal y uso de suelo

Uno de los principales cuestionamientos se dirige a la supervisión del uso del inmueble. De acuerdo con la defensa, el edificio habría sido utilizado para actividades distintas a las autorizadas, sin que existiera una intervención oportuna de las autoridades competentes.

La demolición del Multicomercio podría costar más de medio millón de dólares Leer más

"El centro comercial tenía uso de suelo como local comercial y se lo usó como bodega. El Municipio tiene la responsabilidad de establecer preventivamente que no se use como bodega. Esa accción ya debe cambiar, el centro de Guayaquil está sentado sobre una bomba de tiempo. No podemos establecer responsabilidad solo a quien inicia el incendio sino también la omisión del estado porque no controló", dijo Pita.

Bajo esta perspectiva, los afectados consideran que el siniestro responde a una cadena de fallas en los mecanismos de control, más que a un hecho aislado.

Bodegas sin permisos y condiciones de riesgo

Otro punto clave de la denuncia es el presunto funcionamiento irregular de bodegas dentro del edificio. Según los copropietarios, estos espacios no contaban con las autorizaciones necesarias ni con certificaciones de seguridad, pese al tipo de actividades que allí se realizaban.

“No había controles adecuados ni condiciones de seguridad para lo que se guardaba allí”, insistió Pita.

Los denunciantes sostienen que estas condiciones eran conocidas previamente y que no se adoptaron correctivos a tiempo, lo que habría incrementado el nivel de riesgo dentro del inmueble.

Estructura del Multicomercio quedó comprometida tras incendio en Guayaquil. ÁLEX LIMA

Una tragedia que pudo evitarse, indican los afectados

Para los afectados, lo ocurrido no puede explicarse únicamente por el punto de origen del fuego, sino por una serie de omisiones que habrían permitido que se mantengan condiciones peligrosas durante largo tiempo. En ese sentido, la acción constitucional que preparan también busca una reparación económica frente a las pérdidas sufridas.

Mientras el proceso investigativo continúa sin resultados concluyentes, los damnificados insisten en que el caso debe avanzar con transparencia y profundidad. La expectativa ahora está puesta en que las acciones legales permitan esclarecer responsabilidades y determinar si la tragedia pudo haberse evitado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!