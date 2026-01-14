Inter Miami de Messi inspeccionó el Monumental antes del partido ante Barcelona SC

Especialistas en logística y seguridad del Inter Miami inspeccionaron el Monumental y el hotel donde se hospedará el club

Un equipo de logística de Inter Miami de Messi realizó un recorrido por el estadio Monumental, donde se disputará el esperado partido ante Barcelona SC, con el objetivo de inspeccionar cada detalle relacionado con la seguridad, la operatividad y la comodidad de su delegación.

Inter Miami realizó una inspección completa al estadio Monumental

La visita, que se realizó este miércoles 14 de enero de 2026, forma parte de la planificación previa para uno de los eventos deportivos más esperado por los hinchas amarillos, que se llevará a cabo el 7 de febrero de 2026.

Según reveló una fuente interna del club a EXTRA, el personal logístico de las Garzas estuvo acompañado por Daniel Molina, organizador del evento, junto a miembros del directorio del Ídolo del Astillero.

Personal de logística de Inter Miami recorrió la cancha, camerinos y accesos. Cortesía

Especialistas en seguridad llegaron a Guayaquil por el partido ante Barcelona SC

El grupo que arribó al país está conformado por especialistas en seguridad y logística, de nacionalidad colombiana, quienes permanecieron únicamente para cumplir con esta inspección.

“Ellos vinieron exclusivamente a revisar el estadio, todo lo relacionado con la parte logística y de seguridad. No se quedarán más tiempo en el país, hoy (miércoles) mismo ya regresan”, aseguró la fuente consultada.

Durante la visita, el equipo recorrió toda la cancha del Monumental, evaluando accesos, zonas restringidas, rutas de ingreso y salida, así como el camerino que utilizará Inter Miami el día del compromiso.

El pedido especial de Inter Miami para proteger su banca de suplentes

Uno de los pedidos específicos realizados por el club estadounidense tiene que ver con la seguridad de la banca de suplentes. De acuerdo con la información revelada, Inter Miami solicitó ocho miembros de seguridad para resguardar su zona técnica.

El Monumental será el escenario para el juego entre Barcelona SC e Inter Miami.

Cortesía

Así será la zona técnica del Inter Miami en el Monumental

La banca contará con aproximadamente 30 integrantes, entre jugadores, cuerpo técnico y staff, por lo que exigieron espacio suficiente para que todos puedan ubicarse cómodamente. “Quieren puestos para que todos estén en la banca”, detalló la fuente.

El hotel de concentración también fue evaluado por Inter Miami

La agenda de la delegación no se limitó al estadio. Previamente, el equipo de logística estuvo cerca de dos horas en el hotel donde se hospedará Inter Miami, revisando minuciosamente las instalaciones.

Allí evaluaron aspectos clave como habitaciones, áreas privadas, cocina y seguridad general, ya que el club planea trasladar incluso a su propio chef.

Gran expectativa por el partido entre Inter Miami y Barcelona SC

El partido entre Inter Miami y Barcelona SC genera enorme expectativa tanto a nivel local como internacional. Por ello, la visita logística confirma que el club de la MLS quiere que cada detalle esté perfectamente organizado.

