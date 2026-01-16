Emelec con -3 puntos: ¿qué deudas provocaron la sanción de la LigaPro?

El Bombillo incumplió de pagos con 9 acreedores. Hasta este viernes 16 de enero tiene para cancelar, sino la pena será de -6

Emelec en uno de los últimos partido del 2025 en el estadio George Capwell.

Uno de los momentos más engorrosos que Emelec ha tenido que vivir en lo que va del 2026, aún sin iniciar siquiera la disputa del campeonato ecuatoriano, se dio el 13 de enero cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le notificó al equipo la sanción de la pérdida de 3 puntos desde el arranque de temporada, debido a deudas impagas con acreedores.

El Bombillo, que suma además 10 prohibiciones para fichar a jugadores en el año en curso, incurrió -según la FEF- en los artículos 150 y 151 del Código Disciplinario por los siguientes incumplimientos:

Guayaquil City FC

Jhon Jairo Sánchez Enrique

Independiente del Valle

Aníbal Leguizamón

Agustín Corcoglioniti

Tommy Chamba

Gilmar Napa

Elkin Muñoz

José Luis Chiriboga

Al Bombillo le correspondía solventar las deudas vencidas con los acreedores antes mencionado hasta las 17:00 del viernes 9 de enero de 2026; sin embargo su plazo feneció sin que se haya demostrado la cancelación oportuna, acotó la Ecuafútbol.

De acuerdo con el órgano rector del balompié nacional, el Bombillo tenía hasta las 18:00 de este viernes 16 de enero para cancelar la deuda que motivó los -3 puntos, caso contrario la sanción se elevaría a -6. Bajo esta premisa el presidente del club, Jorge Guzmán, se pronunció esta mañana asegurando que la deuda ya había sido cancelada y que solo esperaban la fecha de apelación.

Contrarios a la palabra de Guzmán varios medios locales, entre ellos el comunicador Francisco Molestina precisó que eso no era cierto. Habrá que esperar.

