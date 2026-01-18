Montero brilla y Achilier manda: Morelia vence al Barcelona en una noche de leyendas

Es la fiesta previa del Mundial en México con los partidos de leyendas

Jefferson Montero y Gabriel Achilier, referentes ecuatorianos, fueron protagonistas en la victoria de Morelia ante el FC Barcelona de leyendas en el estadio Morelos.

Los partidos de leyendas se han convertido en tendencia en México y esta vez el espectáculo tuvo acento mundialista. En la cancha se reunieron viejos ídolos del Morelia y del FC Barcelona, con un ingrediente especial: la presencia ecuatoriana de Jefferson Montero y Gabriel Achilier, protagonistas de una noche cargada de nostalgia, aplausos y fútbol con memoria. Ellos jugaron en la Liga MX con el Morelia.

Hasta el estadio Morelos, el FC Barcelona de las leyendas llegó con nombres que pesan en la historia: Rivaldo, Juan Pablo Sorín, Rafael Márquez, Javier “Conejito” Saviola, Phillip Cocu y Frank de Boer, entre otros. Del otro lado, Morelia apostó por el orden, la experiencia y el corazón, con Montero como bandera ofensiva y Achilier como patrón defensivo.

Jefferson Montero deslumbra con un golazo ante las leyendas del Barcelona

A Jefferson Montero le tocó bailar con la más complicada. Encaró, aceleró y dejó rivales en el camino, incluso al propio Rafael Márquez, levantando de sus asientos a más de 20.000 aficionados. El premio llegó con un golazo desde fuera del área: un derechazo que encendió el estadio y confirmó que la clase no se jubila. El festejo fue largo y sentido, acompañado por una ovación que bajó desde las gradas.

Morelia y FC Barcelona protagonizaron una noche de fútbol histórico rumbo al Mundial 2026. Jerson Ruiz

Gabriel Achilier impone experiencia y orden en la defensa de Morelia

Gabriel Achilier, el único de los ecuatorianos que sigue en actividad, mostró que el oficio permanece intacto. Puso el cuerpo y la lectura táctica en un duelo exigente, neutralizando a figuras como Rivaldo y Saviola, y ordenando una defensa que resistió los momentos de presión azulgrana.

Morelia derrota al Barcelona de leyendas en la previa del Mundial 2026

El partido, disputado en tiempos de 20 minutos, terminó con victoria 2-1 para Morelia. Más allá del resultado, el fútbol fue una excusa para celebrar la historia. El club mexicano rindió un emotivo homenaje a Jefferson Montero por su título de Liga MX 2013, gesto reconocido con aplausos y que marcó su salida del campo a los 55 minutos.

Estos encuentros de exestrellas funcionan como antesala del Mundial que se jugará en México. La pelota vuelve a rodar con recuerdos y la gira apenas comienza. En esta primera función, dos ecuatorianos dejaron su huella y confirmaron que las leyendas no envejecen: se transforman en aplauso.

Al final, Rivaldo podría ir de México a la Noche Amarilla para seguir mostrando minutos de fútbol.

