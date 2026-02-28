Blanca López rechaza allanamiento a RC5 y lo califica de "infame y golpe democrático"

La concejala de Guayaquil y miembro de la Revolución Ciudadana criticó el proceso de Fiscalía

Fiscalía publicó fotos sobre el allanamiento en la sede de Quito.

El allanamiento ejecutado por la Fiscalía General del Estado a una sede del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) en Quito generó una ola de pronunciamientos tanto de militantes como de ciudadanos. Entre las voces que reaccionaron estuvo la concejala de Guayaquil, Blanca López.

La edil, vinculada políticamente a la RC5, organización con la que alcanzó una curul en el Municipio de Guayaquil, cuestionó con firmeza el procedimiento realizado la mañana de este sábado 28 de febrero.

Blanca López defiende a la Revolución Ciudadana

Desde su cuenta en la red social X, denunció lo que considera una acción dirigida contra su organización política. "La persecución contra la @RC5Oficial y sus principales líderes no se detiene. Buscan amedrentar a nuestra organización política y avanzar hacia su proscripción para impedir que participemos en 2027", escribió López.

Además, la funcionaria municipal sostuvo que lo ocurrido constituye un hecho grave para la institucionalidad democrática. Calificó el operativo como "infame y un golpe al sistema democrático del país", sumándose así a otros dirigentes que han cuestionado la intervención.

Fiscalía confirmó diligencia por caso Caja Chica

Horas después de las reacciones políticas, la Fiscalía General del Estado confirmó públicamente el allanamiento a la sede ubicada en Quito.

Según informó el Ministerio Público la mañana del 28 de febrero de 2026, la diligencia forma parte de una investigación relacionada con el denominado caso Caja Chica.

La institución indicó: “en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, Fiscalía y Policía Nacional ejecutan un allanamiento en Quito, con el fin de recabar indicios”.

El caso continúa en desarrollo y se prevé que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los resultados del operativo y el avance de la investigación.

