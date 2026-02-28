Expreso
LigaPro: Guayaquil City busca reacción frente a Aucas.
LigaPro: Guayaquil City busca reacción frente a Aucas.Cortesía

Guayaquil City vs Aucas EN VIVO hoy: minuto a minuto LigaPro 2026

City y Aucas llegan con la obligación de sumar en la fecha 2. Damián Díaz lidera a un Guayaquil City que quiere reaccionar

El ‘10’ Damián Díaz vuelve a escena y el Guayaquil City se estrena en casa. Este sábado 28 de febrero, desde las 16:30, el equipo ciudadano recibe a Aucas en el Estadio Christian Benítez, por la fecha 2 de la LigaPro. Aquí podrás seguir el minuto a minuto de un duelo que promete intensidad desde el arranque.

El Guayaquil City necesita reaccionar tras la caída 2-0 ante Independiente del Valle. El regreso a su estadio representa más que tres puntos: es la oportunidad de enviar un mensaje de fortaleza luego del ascenso, de hacerse respetar en casa y de encontrar regularidad en el arranque del torneo.

Alineaciones de Guayaquil City vs Aucas

Enfrente estará un Aucas con plantilla renovada y ambición intacta. Los orientales dejaron escapar sus primeros puntos tras el empate 1-1 como locales ante Mushuc Runa, resultado que dejó sensaciones encontradas. Además, no contará con Virgilio Olaya ni Stiven Tapiero, ambos suspendidos por expulsión, bajas que obligarán a mover el tablero desde el inicio.

El pitazo inicial marcará el destino inmediato de dos clubes con realidades distintas pero un objetivo común: salir del bache temprano y afirmarse en la tabla. Para el City es consolidar su proyecto; para Aucas, recuperar la jerarquía que lo llevó a ser protagonista en temporadas recientes.

El compromiso se podrá ver en vivo por Zapping Sports vía streaming y por Ecuavisa en señal abierta. La cita está pactada: fútbol, urgencias y el peso del ‘10’ en una tarde que puede marcar tendencia en la LigaPro.

EN VIVO: Guayaquil vs Aucas el minuto a minuto

